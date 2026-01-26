El Gobierno afronta la última semana de negociaciones antes que comiencen las extraordinarias

Este lunes volvió a reunirse en Casa Rosada la mesa política para terminar de definir la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias.

Del encuentro participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la reunión, Adorni confirmó que la Ley Penal Juvenil se incorporará al temario de extraordinarias, junto con la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Se trata de una iniciativa sensible desde el punto de vista político, que el Ejecutivo busca impulsar como parte de su agenda de orden y seguridad, y que podría reabrir un debate de alto voltaje en el Congreso.

La convocatoria a la mesa política se da en la antesala de la última semana de negociaciones internas y externas antes de que se active formalmente el debate parlamentario. Con múltiples frentes abiertos, el oficialismo busca alinear a su núcleo político y definir qué aspectos del paquete legislativo está dispuesto a flexibilizar para garantizar los votos.

