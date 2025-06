Sin asueto por el Día del Empleado Público, cuándo publicará el Gobierno el decreto y qué pasará este viernes

El próximo viernes 27 de junio es el "Día del Trabajador del Estado". Así lo dicta la Ley 26.876, que establece en su artículo 2° esa fecha "como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional ". Sin embargo, ahora el Gobierno decidió eliminarlo.

Precisamente, el asueto afecta a los trabajadores de las dependencias estatales, como el caso de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) o el INDEC, entre otras.

Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el presidente Javier Milei firmará un decreto, que se publicará "en las próximas horas" en el Boletín Oficial, en el que se eliminará la jornada no laborable para los empleados públicos.

"El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático o gozar de cualquier otro privilegio, que el trabajador del sector privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país ", señaló el funcionario.

Al respecto, El Cronista consultó a fuentes oficiales si el decreto se publicará este jueves o no . "Debería", fue la vaga respuesta que le brindaron a este medio, en un tono potencial. No obstante, en caso de efectuarse, indicaron que la medida comenzaría a regir el próximo viernes.

Por su parte, desde ANSES fueron cautos, dado que aún no tienen información al respecto. "Si saliera mañana en el Boletín Oficial, el viernes no habría asueto, pero aún no está oficializado, solo anunciado", afirmaron.

Además, fuentes cercanas a la cúpula de ARCA se mantuvieron en la misma línea que el organismo previsional, aunque luego sostuvieron que la decisión los involucra. "Trabajamos", expresaron, mientras al mismo tiempo mencionaron que el decreto "debería salir publicado antes".

Sobre el final de la conferencia, el vocero dejó en claro que la medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno. "Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, y no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público, en detrimento del privado, es cosa del pasado", explicó.

Por lo pronto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya están planificando los pasos a seguir para el próximo viernes. Así le confirmaron a El Cronista, aunque aún no oficializaron una medida de fuerza.

"Veremos que resolvemos hacer respecto a eso (el decreto que va a publicar el Gobierno), pero, solo el Congreso puede dar de baja una ley", manifestó la secretaria adjunta del gremio en Rosario, Santa Fe, Lorena Almirón.

Incluso, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, fue muy duro sobre el accionar del Gobierno. "El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida", afirmó en su cuenta de X (exTwitter).

El tuit de Rodolfo Aguiar, respecto a la decisión del Gobierno de eliminar la jornada no laborable para los empleados públicos

Y resaltó: "El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, ¡pero no van a poder! Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático".

Al final del texto, coincidió con la secretaria adjunta de Rosario y dejó en claro que "el Congreso puede derogar una ley que él mismo sancionó".