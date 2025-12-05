Pese a la suspensión de la visita del secretario del tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el Gobierno ven inminente que se cierre el acuerdo comercial con Argentina en las próximas semanas . Aunque aún no hay una nueva fecha para el viaje del presidente Javier Milei al país norteamericano, los interlocutores insisten con que antes del 2026 deberá estar listo.

El mandatario argentino iba a viajar a Washington DC este fin de semana para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se iba a realizar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, donde iba a compartir un palco presidencial exclusivo con el presidente Donald Trump.

Según pudo confirmar El Cronista, el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, había organizado un cóctel junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y Milei pensaba disertar en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, entre otras actividades clave para avanzar con la letra chica del acuerdo comercial.

Pero cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la semana pasada que el Presidente finalmente no iba a viajar a modo de “respuesta silenciosa a lo que pasa en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)”, según precisaron fuentes oficiales a El Cronista, se abrieron interrogantes sobre cómo iba a continuar la relación con EE.UU.

La baja de Bessent, quien preveía visitar nuevamente la Argentina después de las elecciones tal como anticipó El Cronista, fomentó especulaciones sobre un presunto desplante por la decisión de Milei de no viajar a EE.UU, ya que las razones de índole local y los cuestionamientos al “Chiqui” Tapia no habían sido debidamente explicados.

“No sé quién inventó esa novela pero no es así, está todo bien con Estados Unidos”, relativizó un funcionario al tanto de las negociaciones del acuerdo en diálogo con este medio.

Como contó El Cronista, en la Casa Rosada descartaron que se vaya a firmar el acuerdo en ese viaje, pero las fuentes reconocieron que al principio sí hubo expectativa de que se pueda a llegar a terminar con las revisiones técnicas para este fin de semana . “No llegamos”, se resignaron horas antes de que Adorni anunciara la cancelación del viaje.

Quienes tienen terminales en Washington DC apuntan a que en las próximas semanas se efectúe la firma. “Te podría decir que, con seguridad, en el próximo viaje de Milei a Estados Unidos se firma el acuerdo. Suelen llevar tiempo, como el de la Unión Europea, pero no es este el caso. La idea es tenerlo listo ahora en diciembre”, precisaron al Cronista.

El anuncio del framework del acuerdo comercial va a cumplir un mes la semana que viene, justo cuando comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso en las que el Gobierno espera apuntarse, en primera instancia, el proyecto de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026.

De concretarlo, el Gobierno podría llevarse un festejo clave de cara al 2027, especialmente si La Casa Blanca lleva adelante la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial que se contempla en el entendimiento.

EE.UU “podrá considerar el efecto del Acuerdo sobre la seguridad nacional, incluso teniendo en cuenta al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232″, expresa.

Esto implicaría que se incluya el acero y aluminio dentro de los productos beneficiados con un arancel del 50%, al estar clasificados como productos sensibles para la Seguridad Nacional.

EE.UU mira de cerca el desenvolvimiento de las alianzas parlamentarias porque, aunque el acuerdo no pasare por el Congreso, los funcionarios descuentan que se deberán modificar leyes para cumplir con los lineamientos.

Se tratan de cuestiones de normativa acerca de la propiedad intelectual, regulaciones sanitarias, estándares ambientales y otras desregulaciones que deberán adaptarse a lo acordado con Estados Unidos.

Además, en el Congreso la oposición insistirá en que todas las preferencias arancelarias deberán ser aprobadas por el Legislativo, ya que la Constitución Nacional que es materia del Congreso “legislar en materia aduanera” y “reglar el comercio con las naciones extranjeras”.