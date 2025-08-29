El Gobierno depositará $ 400.000 en las cuentas bancarias de todas las personas y familias que cumplan con este requisito
Las autoridades anunciaron el nuevo monto a cobrar por la ayuda económica, ¿cuáles son los requisitos y detalles?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)confirmó que en septiembre de 2025 depositará un beneficio extraordinario de $ 400.000 a los titulares de esta asignación.
Se trata del monto de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, que alcanzará los $ 401.004,96, tras aplicarse un aumento del 1,9% por la fórmula de movilidad.
ANSES depositará $ 400.000 en septiembre: quiénes pueden acceder
Este refuerzo económico está destinado a familias que concreten un proceso de adopción y cumplan con los requisitos fijados por el organismo previsional. Podrán acceder al beneficio:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Monotributistas
- Personas que cobren por Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
- Trabajadores por temporada o rurales
- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Jubilados y pensionados del SIPA
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con o sin discapacidad y Asignación por Embarazo
En todos los casos, es requisito acreditar la sentencia judicial de adopción.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar la APU por Adopción en septiembre 2025?
Para acceder al pago de $ 401.004,96, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Realizar el trámite dentro de un plazo de 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia de adopción.
- Presentar la documentación obligatoria, que incluye:
- DNI vigente de los adoptantes y del niño
- Sentencia judicial de adopción
- Partida de nacimiento actualizada
- Cumplir con los límites de ingresos vigentes:
- Ingreso individual: hasta $ 2.183.438
- Ingreso familiar: hasta $ 4.556.714
Cómo tramitar el beneficio de $ 401.000 de ANSES
El trámite puede hacerse en forma presencial o virtual a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El paso a paso para solicitarlo es el siguiente:
- Reunir la documentación requerida.
- Ingresar a Mi ANSES o pedir un turno en una oficina del organismo.
- Completar el formulario correspondiente a la Asignación de Pago Único.
- Presentar la solicitud dentro del plazo estipulado.
- Hacer el seguimiento del trámite en la plataforma.
- Una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores.
