El Gobierno depositará $ 400.000 en las cuentas bancarias de todas las personas y familias que cumplan con este requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)confirmó que en septiembre de 2025 depositará un beneficio extraordinario de $ 400.000 a los titulares de esta asignación.

Se trata del monto de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, que alcanzará los $ 401.004,96, tras aplicarse un aumento del 1,9% por la fórmula de movilidad.

ANSES depositará $ 400.000 en septiembre: quiénes pueden acceder

Este refuerzo económico está destinado a familias que concreten un proceso de adopción y cumplan con los requisitos fijados por el organismo previsional. Podrán acceder al beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Personas que cobren por Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada o rurales

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con o sin discapacidad y Asignación por Embarazo

En todos los casos, es requisito acreditar la sentencia judicial de adopción.

Conquista a todos: el país de América Latina con el tren más rápido y moderno de la región

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la APU por Adopción en septiembre 2025?

Para acceder al pago de $ 401.004,96, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Realizar el trámite dentro de un plazo de 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia de adopción .

. Presentar la documentación obligatoria, que incluye:

DNI vigente de los adoptantes y del niño

Sentencia judicial de adopción

Partida de nacimiento actualizada

Cumplir con los límites de ingresos vigentes:

Ingreso individual: hasta $ 2.183.438



Ingreso familiar: hasta $ 4.556.714

Cómo tramitar el beneficio de $ 401.000 de ANSES

El trámite puede hacerse en forma presencial o virtual a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El paso a paso para solicitarlo es el siguiente: