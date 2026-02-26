El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en la cárcel venezolana El Rodeo 1 desde el 8 de diciembre de 2024, logró comunicarse telefónicamente con su esposa, María Alexandra Gómez. La llamada representa el primer contacto directo entre ambos, en medio de una situación que se agrava. “Me dijo que está fuerte”, reveló la esposa. Gallo, cabo primero del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional con base en Uspallata, Mendoza, fue arrestado por autoridades venezolanas al cruzar desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de “actividades terroristas”, mientras el gobierno argentino calificó el hecho como un secuestro ilegal. En los últimos días, el caso había escalado dramáticamente: su esposa confirmó que Gallo se mantiene aislado e incomunicado, sin asistencia médica ni consular. A eso se suma que, desde la semana pasada, el gendarme se sumó a una huelga de hambre junto a más de 200 presos políticos en El Rodeo 1, exigiendo asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional como condición para levantarla. Alexandra Gómez había expresado la esperanza de que Gallo fuera incluido en las liberaciones masivas de presos políticos anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez, aunque también manifestó su desconfianza ante la aplicación de la Ley de Amnistía. La llamada de este jueves es la primera señal directa de vida.