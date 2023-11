El futuro de la economía: qué se espera para el día después del balotaje entre Massa y Milei

Según estimaciones de la consultora MAP, el Banco Central debió vender, en los distintos mercados, un promedio de u$s 900 millones diarios en los días previos a las elecciones generales. En cambio, hasta este miércoles, el BCRA acumulaba reservas -pisando importaciones- y moderaba su intervención en futuros y dólares financieros.

Este contraste lo explica, coinciden distintos economistas, que tanto Javier Milei como Sergio Massa, a su manera, se moderaron. Los escenarios disruptivos, como una dolarización rápida, son menos probables. El escenario de pánico luego de las elecciones es menos factible, aunque la crisis sigue siendo difícil de gestionar.

El Banco Central hizo colchón de dólares, incluso con reservas negativas en torno a los u$s 10.700 millones, según Eco Go. Hasta este miércoles, acumulaba u$s 286 millones de compras en el MULC en la quincena y u$s 918 millones en 17 ruedas seguidas, según información oficial.

Poder de fuego

Según Juan Pablo Ronderos, director de MAP, el Gobierno tiene unos u$s 400 millones diarios para contener los precios del dólar en los distintos mercados hasta el 10 de diciembre. Es un monto similar al que destinaba a frenar las cotizaciones en la primera semana de octubre. Cuenta, para eso, con las compras de divisas en el MULC, el remanente del swap de libre disponibilidad con China y holgura en el mercado de futuros.

"Sea cual fuere el escenario, la sensación de que el lunes, cuando operen los mercados del exterior, o el martes se vaya todo a cualquier lado es bastante menor", en comparación con la primera vuelta, dijo Ronderos. A esa capacidad de intervención, afirmó, se sumó la "moderación" en los discursos de ambos candidatos. "El mercado entiende que Milei no implementará una dolarización en el primer día y que Massa estará más 'melconizado'", afirmó el economista.

Es una lectura similar a la que trazó Portfolio Personal Inversiones en un reporte de este jueves. Con probabilidades "50/50" para ambos candidatos, PPI sostuvo que tanto Massa como Milei aplicarían, desde el día después de las elecciones, programas más moderados de los que se suponían.

El dólar oficial

En el caso de que gane Massa, indicó PPI, "el ajuste sobre el tipo de cambio oficial es inexorable", hacia una referencia similar a la ecuación "70/30" que rigió para las exportaciones, en torno a los $ 500 o $ 530. Aunque, para que no se vaya rápido a precios, debería ser acompañado por señales: "Con la confirmación del ministro y el esbozo de algunas señales fiscales, el salto discreto podría darse antes del 10 de diciembre", estimó.

Si gana Milei, PPI le asigna "80%" de probabilidades a un programa menos radical. "Cuanto más cerca se muestre Milei del Pro, más fuerte se percibirá su gobernabilidad", aventuró, aunque, para eso, "debería dar señales de renuncia o postergación de la dolarización". En este escenario, el CCL subiría en torno a 5 o 10% por "la mayor incertidumbre" y la suba del oficial se postergaría hasta el cambio de Gobierno.

Para la consultora 1816, Milei intentará dolarizar. "Es un escenario altamente riesgoso, pero, si sale bien, dará frutos a tiempo para las elecciones de medio término". La alternativa (no dolarizar) supondría inflación alta hasta 2025.

Equipos económicos, ya

Todo lo que ocurra, a partir del lunes, tendrá como primera referencia al dólar. Un salto de la inflación superior al ya previsto (dos dígitos para noviembre y diciembre) dependerá del tipo de cambio y de los discursos del ganador y del perdedor. Desde el lunes, los inversores del exterior comenzarán a ponerle precio a los activos argentinos.

Para Ronderos, la relativa moderación posterior a las generales no será suficiente a partir del lunes. "Estaremos muy expectantes sobre los equipos de cualquiera de los dos. El lunes deberán comenzar las definiciones. Hasta ahora, la incertidumbre fue tan grande que, con la moderación alcanzó, pero ya no será suficiente", afirmó.

Los analistas le ven menos probabilidad al plan de Emilio Ocampo. El eventual presidente del BCRA si gana Milei preveía unificar el tipo de cambio desde el día uno, al valor del Contado con Liqui, y fijar un ancla. Pero -lo admitió Milei, el miércoles, ante el Cicyp- la apertura del cepo deberá ser gradual para no provocar un efecto manada sobre los dólares escasos.

Massa, en tanto, esconde su plan de acción. Promovió la idea de lograr un superávit fiscal de 1 punto eliminando exenciones impositivas y de impulsar exportaciones con menores impuestos en las ventas incrementales. No dio pistas sobre cómo piensa estabilizar la inflación.

Los candidatos deberán comenzar a entregar precisiones sobre cómo piensan resolver los problemas urgentes. Para Eco Go, el dólar oficial de $350 quedó tan apreciado que, para estar en los niveles de aquel lunes de agosto post paso, debería valer $ 484. "Sin una corrección de este tipo de cambio oficial, los flujos de dólares de 2024 se vuelven imposibles", advirtió.