El picante cruce entre Juan Grabois y Cristina Pérez: "Usted es xenófoba, racista y clasista"

Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), tuvo un fuerte cruce con la periodista Cristina Pérez, por la entrega de tierras en Mar del Plata por parte del Estado Nacional. "Usted es una xenófoba , racista y mentirosa", lanzó el dirigente social, en medio de un picante ida y vuelta en una entrevista por Radio Rivadavia.



La cesión provisoria de un campo en desuso para el desarrollo de una colonia agroecológica generó un gran rechazo de la oposición, con el regreso de discursos como "toma y usurpación de tierra", donde los principales señalados fueron los pequeños productores de la MTE.

Sin embargo, la periodista sostuvo que quienes se trasladarían al terreno ubicado en El Marquesado se trataban de habitantes de La Matanza "que simplemente tienen una conexión de identificación política". Enseguida, la "suposición" de Pérez provocó la reacción del entrevistado.

"Bueno, ¿sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la Universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza", arremetió Grabois.

¿Cómo fue el picante cruce entre Juan Grabois y Cristina Pérez?



Durante la entrevista en Radio Rivadavia, el político sostuvo que "quieren asustar a la gente" de Mar del Plata al decirles que "van a ir un montón de negros del conurbano a tomarles la tierra". "Encima metieron La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López", expuso Grabois.

En este sentido, la conductora insistió: "Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches". Esta insólita frase encendió la discusión y Grabois cuestionó su clasificación como "xenófoba".

"'¿Como pasa con los mapuches'? Pero mirá lo que decís. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierra a alguien que va a hacer agroecología", respondió Grabois.

A lo que Pérez apuntó: "A mí se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar voy a pedirle al Estado que me dé tierras".

Por su parte, el líder del MTE vociferó "Sos una sinvergüenza. Usted cuando dice 'a los mapuches le dan tierra', es como si yo dijera que a los judíos les dan tierra. Estás demonizando a todo un pueblo. ¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista!",

La discusión sobre las 140 hectáreas que fueron cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por un lapso de seis meses, disparó los diferentes puntos de vista sobre el proyecto agroecológico. No obstante, el enfrentamiento cambió rápidamente de dirección.

Discusión por la entrega de tierras en Mar del Plata.

"Se cuelga de la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y del bermuda de Máximo. ¿Por qué no va a hacer una huertita al Calafate y los territorios de Báez que tiene 20 veces la Capital?", apuntó Pérez.



Y Grabois sentenció: "Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país. Gente que no quieren que los humildes tengan nada (...) es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, como Macri, Bullrich y Larreta, me persigan y difamen".