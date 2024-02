Milei quiere echar al titular de ANSES y Pettovello viaja a Roma para evitarlo: el entramado de las idas y vueltas

La semana más turbulenta del Gobierno, tras el retiro de la ley ómnibus, culmina con dos aviones que parten desde Buenos Aires con destino a Roma. Uno de ellos despega esta noche con el ministro del Interior, Guillermo Francos a bordo, el otro ya se encuentra en camino y podría evitar la salida de otro funcionario.

Luego de que, en las últimas horas, se acrecentaron los rumores sobre la salida del titular de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello continua en viaje para encontrarse con el presidente, Javier Milei, en donde se podría definir el futuro de ambos.

La intención de Milei es desplazar al titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, y la misma suerte correrían Franco Mogetta (Transporte), Daniel Tillard (BNA) y la salteña Flavia Royon (Minería), aunque por ahora aparecen como apuntados y no con salidas confirmadas.



"Pettovello le va a pedir que no lo eche Giordano, con la amenaza de que, si no se va a ella también", afirmó a El Cronista una fuente de la Casa Rosada. Y advirtieron: "A Milei no le va a importar, se la va a aceptar también".

En el círculo chico de la ministra se repliegan a decir que la "decisión final la tiene el presidente", aunque si niegan que vaya con ese planteo. "El viaje estaba agendado desde que surgió la visita al Papa hace un mes", comentaron a este medio.

El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano.

Tras recibir al expresidente, Alberto Fernández, el próximo lunes, la máxima autoridad de la iglesia católica, Francisco y Milei, estarán frente a frente en la Biblioteca del Palacio Apostólico. En lo que supondría ser una audiencia para limar las asperezas que florecieron entre ambos durante la campaña presidencial.

La base de los rumores y el motivo desconocido

Los rumores sobre la salida de Giordano se generaron luego de una interacción del presidente en la red social X. "La mujer del director de ANSES del Gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres, votó en contra. Debería echarlo inmediatamente por traidor", afirmaba el tweet que marcó con un "Me gusta".

Al igual que otros cinco diputados por Córdoba de Hacemos Coalición Federal (HCF), que responden al gobernador Martín Llaryora, Torres estaba incluida en la lista de "traidores" que compartió la cuenta oficial de la Oficina del presidente en X. Con base en los votos de durante la sesión en particular del martes en la Cámara de Diputados.

Pero puertas adentro de Balcarce 78 destacan que no sería la única razón que promovería la salida de Giordano del organismo. "Dejó a kirchneristas en la cabeza en las sedes del interior. No hizo una limpieza y eso es lo que más molesto", comentaron.

Respecto al tiempo de definición, destacaron que el modus operandi que prima es el desgaste lento. "Lo van a hacer tragar sangre", aseguraron siendo una práctica que también la estarían aplicando con otros funcionarios que están en la cuerda floja con el recorte de personal de secretaría y de seguridad.

¿La jugada de Macri?

En cuanto a los nombres que suenan frente a una posible salida de Giordano, trascendieron las supuestas intenciones del expresidente Mauricio Macri de que el lugar fuera ocupado por la diputada María Eugenia Vidal.

De concretarse esa jugada, supondría que las diferencias entre ambos estarían resueltas. Las cuales se generaron luego de que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decidiera inclinarse, a último momento, en la interna por Horacio Rodríguez Larreta.

Según comentaron, una prueba de la traición que sintió Macri en ese momento fue que, tras el acontecimiento, mantuvo intercambios de largo rato al teléfono, un practica poco habitual en él que se caracteriza por los llamados fugaces.