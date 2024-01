El FMI todavía no define un desembolso clave y la Argentina debe pagar un vencimiento

El Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía no le puso fecha a la presentación al Directorio del Staff Report Level, algo que resulta clave para el desembolso de u$s 4700 millones que espera la Argentina.



Esto se da, incluso, a tan solo una semana de que caiga el vencimiento por u$s 2600 millones que debe afrontar el Estado.



El 31 de enero próximo la Argentina debe pagar u$s 1.950 millones en concepto de capital, a lo que le deberá sumar u$s 850 millones en concepto de intereses , que no podrían postergarse hasta fin de mes, como sí se permitió en ocasiones anteriores.

En Economía aseguran que si bien todavía no tienen confirmación respecto de cuándo se tendrá el visto bueno final por parte del organismo internacional, "se llegará bien con los tiempos".

Sin embargo, todavía no hay novedades respecto de los tiempos que maneja el Fondo Monetario.

Estas expectativas obedecen, sobre todo, a que hace dos semanas el staff técnico del FMI había anunciado que se llegó a un acuerdo para rever el programa pautado con la Argentina.

Además, a esto le suman el último encuentro que mantuvieron en Davos el presidente Javier Milei y la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, con buena repercusión.

El temor a los efectos del ajuste

Más allá de las fotos de rigor y el clima positivo de ese encuentro, lo cierto es que en el FMI mantienen algunas dudas respecto de la capacidad real que tendrá la gestión Milei para llevar adelante las metas acordadas , sobre todo por el poder político de Milei y los efectos que puedan tener los cambios y ajustes a nivel social.

Es que en la renegociación del acuerdo se estableció un duro ajuste fiscal, al pasar de un déficit primario permitido de 0,9%, a un superávit de 2% que dejaría en equilibrio las cuentas tras el pago de intereses de la deuda, aunque al mismo tiempo implicaría un duro golpe para muchos sectores.

También determina que se deberán acumular reservas por u$s 10.000 millones , además de que no deberá haber emisión para el financiamiento del Tesoro Nacional.