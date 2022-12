El favorito de los intendentes para la gobernación no es Axel Kicillof: de quién se trata

Axel Kicillof es el candidato a gobernador que más mide en las encuestas, señalan en el Frente de Todos. Aun así los intendentes aclaran que la mayoría de ellos, en el Conurbano fundamentalmente, está muy por encima de la intención de voto que tiene el ex ministro de Economía y favorito de Cristina Kirchner. Varios preferirían que esta vez el turno fuera para uno de ellos.

"Todo lo que por naturaleza nació unido vuelve a juntarse", relativiza uno de ellos, en uso de licencia actualmente, sobre el futuro de la coalición oficialista que atraviesa crisis internas en forma constante. Y jura que no alentarán el corte de boleta.

Con Cristina Kirchner en la boleta el gobernador no tenía dudas: lo que más le convenía era mantener unificado el cronograma electoral. El panorama cambió la semana pasada y sin ella, que acaba de autoexcluirse incluso de candidaturas legislativas, los intendentes se animan a decir, en voz baja, que alguna vez debería ser el turno para uno de ellos. Y Kicillof empieza a abrir la posibilidad de desdoblar. Al menos dice que "escucha" propuestas.

"Observaba lo que ocurrió en varias provincias y la verdad que nosotros, para hacerlo, necesitamos una mayoría legislativa que no tenemos, porque es por ley (que hay que determinarlo). Por lo menos las PASO son simultáneas (con las nacionales). Así que necesitamos una mayoría, y en eso habría que encontrar un acuerdo con la oposición", reflexionó Kicillof en una entrevista con el diario La Capital. Conseguir acuerdo con la oposición parece muy difícil.

LA ESTRATEGIA DE LA LIGA DE INTENDENTES

Los intendentes tienen hoy su propia liga con reuniones semanales en distintos municipios de la Primera y la Tercera sección electoral. El enlace con La Plata es Martín Insaurralde, jefe de gabinete e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Máximo Kirchner se suma a veces, como presidente del PJ, para contener y escuchar. En las últimas reuniones, como ocurrió con la discusión sobre la posibilidad de cancelar las PASO en el distrito, abrió el debate sin opinar. Hay quienes sienten desconcierto.

Días atrás varios de los intendentes se juntaron con Cristina Kirchner. Otros fueron a ver al Presidente Alberto Fernández. El 14 se vuelven a reunir, esta vez en Cañuelas, para analizar el nuevo escenario electoral. Insaurralde ya faltó a varios eventos importantes, por ejemplo, al acto en el Estadio Único de La Plata. En su entorno pidieron desdramatizar la sugestiva ausencia.

Alberto Fernández recibió a Alberto Descalzo, Julio Pereyra y Juan José Mussi

"Los intendentes queremos a uno nuestro, queremos a Martín Insaurralde", repiten en voz baja para no generar malestar en la gobernación. Algunos agregan que Insaurralde es quien debería animarse. Otros admiten: "Decide Cristina" y piden no subestimar el rol que tendrá la Vicepresidenta a pesar de haber dado un paso al costado. Varios repiten: "Una interna sangrienta no conviene a nadie, así que si tiene que ser Axel, será".

Los intendentes también están en la lista de charlas pendientes de los integrantes de la Mesa Nacional Sindical Peronista que se lanzó el 17 de octubre en Obras y este lunes participó de la reunión de la Liga de Gobernador. El objetivo: reorganizar el PJ y animar a candidatos para una etapa de post-kirchnerismo. Tendrán que lidiar en Buenos Aires con La Cámpora y CFK.

Los "mini-gobernadores" miran con esperanza al ministro de Economía Sergio Massa y acordaron con él un programa para fiscalizar los Precios Justos.

"El enemigo es la inflación, en eso está trabajando el Presidente y en eso está trabajando Sergio Massa", dijo Alberto Descalzo de Hurlingham en un brindis de fin de año que compartió con varios de sus colegas. Agregó que "somos optimistas" y resaltó que "Cristina va a seguir siendo líder, nos va a acompañar y la vamos a acompañar". Al alzar la copa pidió "que haya justicia para todos y todas" y repitió que está convencido de que "para nosotros hay 2023".