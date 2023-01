El dirigente que desafía 40 años de peronismo en La Pampa: "Es una provincia paralizada"

Martín Maqueyra tiene una gran trayectoria política para sus 37 años. Compitió en las PASO a diputado de Cambiemos en el 2017 y en el 2021, y ganó en ambas. Antes había sido asesor legislativo de Carlos Mac Allister, que renunció cuando asumió como Secretario de Deportes en el gobierno de Mauricio Macri. Segundo en la lista, le tocó completar su mandato cuando apenas tenía 27 años, el diputado más joven de ese momento.

Nacido y criado políticamente en el PRO, se lamenta de la mala comunicación de Juntos por el Cambio en el 2019. Politólogo formado en la UCA, conoce a cada uno de los dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri. Su favorito en las internas presidenciales es Horacio Rodríguez Larreta, que ya lo acompañó en su primera recorrida, porque la provincia arranca prematuramente el calendario electoral, votando en las PASO el 12 de febrero. Ahora está convencido de que podrá ganarle al peronismo que gobierna La Pampa, donde nació, hace 40 años.

- ¿Qué está pasando en La Pampa? ¿Por qué arrancó tan temprano el cronograma electoral?

- Por temor del Gobierno provincial a ensuciar las elecciones locales con las nacionales y que eso tenga un impacto negativo. De todos modos lo va a tener, porque se los ve asociados al kirchnerismo, son parte de él. Incluso acompañan al Gobierno en el juicio político a la Corte Suprema, lo que muestra claramente que son lo mismo.

- Ahora, el peronismo de La Pampa tiene imagen de buen gestor, de buen manejo del presupuesto, con un sistema político no autoritario. ¿Sigue siendo así?



- Era una provincia ordenada con buena calidad educativa, es verdad. Pero eso ya no es así, porque 4 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen cuando terminan el secundario y 6 de 10 no pueden realizar cuentas matemáticas. Eso es lo que más preocupa a los pampeanos, porque los chicos no tienen la libertad, cuando salen del secundario, para poder trabajar o estudiar. Este tema afecta mucho a la gestión provincial. Además, están en una situación de sumisión con el Gobierno nacional que al pampeano no le gusta para nada.

- ¿Por qué eligió la carrera a gobernador? ¿No es un desafío demasiado importante derrotar al peronismo después de 40 años de gobernar su provincia?



- Porque veo una provincia que tuvo todas las posibilidades y hoy está paralizada. Además, quiero darle a mis hijos las mismas posibilidades que tuve, crecer en una provincia con trabajo y educación de calidad, quiero que los pampeanos se queden en La Pampa a trabajar y estudiar. No quiero que se repita en mi provincia lo que sucede en tantos lugares. p

- Usted nació políticamente en el PRO, ¿cómo fue insertarse sin tener ADN radical ni peronista?

Me costó hacer una carrera, como a tantos jóvenes. Nos decían que éramos demasiado chicos, que no teníamos experiencia, Costó también con los medios, con la clase política tradicional.



- Yo crecí en una generación democrática, nací en democracia y me formé y milité en las filas del PRO. Creo que eso nos da una apertura al diálogo, una forma de hacer política entendiendo que el otro no es un enemigo, sino un rival circunstancial. Y que los acuerdos y el consenso son la mejor forma de sacar el país adelante. Sin embargo, me costó hacer una carrera, como a tantos jóvenes. Nos decían que éramos demasiado chicos, que no teníamos experiencia, Costó también con los medios, con la clase política tradicional. Pero no con la gente, no con los pampeanos. Los vecinos siempre nos acompañaron y acompañaron por la juventud, por la oxigenación de la política. Y nos brindaron esta responsabilidad.

- ¿Cómo saldrá el PRO de sus propias PASO presidenciales?

- Lo más importante es que gane Juntos por el Cambio. Por supuesto que cada perfil tiene su impronta, su imagen, pero lo importante es que podamos ganar en el país y encauzar el Gobierno y el futuro de la Argentina.

- Pero esta semana viajó Rodríguez Larreta a La Pampa para acompañarlo en la campaña.



- Sí, me referencio mucho con Horacio, con esa mirada que tiene de trabajar en los consensos necesarios para salir adelante. Creo que con los fanatismos no lo vamos a lograr.

- ¿Lo incomoda la interna presidencial?



- No me incomoda, creo que lo mejor es que cada uno pueda participar, que cada uno se pueda presentar. La democracia es el mejor camino. Todas mis elecciones fueron con PASO, tanto en 2017 como en 2021, y me parece lo mejor que los ciudadanos elijan a los candidatos que mejor lo representan. En ambas oportunidades los pampeanos me acompañaron y tengo la convicción de que también lo van a hacer en estas elecciones PASO del 12 de febrero.

- ¿Cómo cree que vive el electorado esta disputa que tomó ribetes realmente fuertes?

- Creo que el electorado lo toma de la misma manera, que prefiere que todos participen, que no tenga que cocinarse todo en una sala entre 4 o 5 personas. Está bueno que todos los que quieran participar, lo hagan.

- ¿Por qué cree que Mauricio Macri no pudo reelegir en 2019?

- Nos faltó comunicación, no le contamos al electorado la situación en que habíamos tomado el país y los esfuerzos que eran necesarios realizar. Yo creo que esa consciencia la Argentina hoy ya la tiene, y que nos ve como una mejor alternativa para que el país se recupere y crezca.

- El cierre del Frente de Todos en 2019, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, se hizo en La Pampa. ¿Cómo está hoy el electorado pampeano frente a esas promesas expresadas en ese momento?

- Sí, el cierre del Frente de Todos arrancó en La Pampa, donde el peronismo pampeano encabezado por el actual gobernador Ziliotto, cerró un acuerdo con La Cámpora, Cristina y Alberto. Es algo que el electorado pampeano no acepta y hoy el electorado le factura no solo ese acuerdo, sino también la continuidad en el tiempo, la defensa del Gobierno nacional, haber militado las escuelas cerradas. Por eso estoy convencido de que ahora viene otra etapa.