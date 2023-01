Macri en Mar del Plata: consejos a candidatos, cena con empresarios y una frase sugestiva sobre su futuro

"Estuve y estoy. Y voy a estar siempre que y donde me necesiten, porque quiero garantizar la libertad y porque amo la Argentina" le contestó Mauricio Macri al intendente de Pinamar, Martín Yeza cuando el jefe comunal le preguntó lo que todos quieren saber: si será candidato a Presidente.

Enigmático, Mauricio Macri inició su año político con un baño de multitud frente al mar, en la presentación de su libro "Para qué", el primer acto público de 2023 y desde su retorno de Qatar. La elección de Yeza no parece haber sido casual. El joven y exitoso intendente dijo en un reportaje reciente que pidió tres deseos al terminar el año, y que uno había sido que Macri vuelva a ser Presidente.

Ante un auditorio sobre la Playa Grande, en un salón completamente lleno, el exPresidente disfrutó de ese ambiente cálido que le brindan sus seguidores cada vez que se presenta en público. Antes y después, el público se mostró ansioso por verlo y hasta eufórico, incluso con gritos semejantes a los que escuchan en los recitales de rock.

Al momento de sus palabras, llamó a "decirle no a la desesperanza" y enfatizó, hacia dentro de Juntos por el Cambio, que "o somos el cambio o no somos nada".

"Si a los jóvenes no les mostramos que este año va en serio, se van a ir a la mierda", expresó el líder opositor, sin pelos en la lengua.

"Todo a este Gobierno le sale mal, hasta llamarme mufa durante el Mundial", añadió Macri durante el evento, que fue inaugurado por el intendente local, Guillermo Montenegro. El exmandatario cuestionó al Presidente Alberto Fernández porque "solo piensa en llegar a diciembre, sin encarar los problemas de fondo", y que en el camino va a dejar "dos bombas tremendas" como la deuda y el nivel de inflación.

Macri llegó acompañado por el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis y el legislador Darío Nieto. Los tres se quedaron en un costado del lugar del evento para conversar con los invitados especiales que iban llegando. Muchos le pedían selfies, y otros le preguntaban sobre temas diversos, desde su experiencia en Qatar, hasta recomendaciones sobre cómo resolver algún conflicto político.



Entremezclados con el público se lo pudo ver a los candidatos a gobernador Diego Santilli, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Néstor Grindetti; al intendente Diego Valenzuela (Tres de Febrero); distintos senadores, diputados o candidatos a intendente como Humberto Schiavoni (senador por Misiones), Miguel Angel Pichetto (auditor y presidente de Encuentro Republicano, dentro de Juntos por el Cambio), Martiniano Molina (diputado provincial por Quilmes), además de los diputados María Eugenia Vidal (CABA), Federico Angelini (Santa Fe) y el radical Martín Tetaz, de excelente relación personal con el exPresidente.

Muchos de los presentes no eran figuras, sino electorado de Juntos por el Cambio, que en Mar del Plata le ganan al Frente de Todos aún cuando se pierde en la Nación y en la Provincia.





El acto arrancó con las palabras de presentación de Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que difícilmente logró imponer su voz. La gente quería escucharlo a Mauricio.

Finalmente lo logró y pudo contar que antes de asumir la intendencia lo fue a ver y le preguntó "¿cómo hago para ser un buen intendente, le pregunté. Y él me dijo que nunca dejes de ser el Gordo, y en eso le hice caso. Y siempre tenés que poder caminar por la calle y mirar la gente a los ojos", contó, entre divertido y emocionado. El público festejó cantando "se siente, se siente, Mauricio Presidente".

Candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad solo estuvo Jorge Macri. Es verdad que la actividad fue en la provincia de Buenos Aires, pero en otras circunstancias seguramente otros dirigentes porteños se acercarían al evento. Cuidadosos de la interna, no se hicieron ver ni Fernán Quirós ni Soledad Acuña, más cercanos a Larreta.



La definición del candidato a gobernar la Ciudad es uno de los temas que más tensiona el vínculo entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El exPresidente está convencido de que "entregar" CABA al radicalismo es apostar al debilitamiento definitivo del PRO, tal como se lo hizo saber Enrique 'Coti' Nosiglia.

El otrora monje negro del radicalismo le transmitió que el radicalismo perdió relevancia nacional el día que Fernando De la Rúa pactó darle la sucesión de la Ciudad a Aníbal Ibarra, a cambio del respaldo del FREPASO a su candidatura a Presidente, en una fórmula que compartió con Chacho Alvarez

Mauricio Macri en Mar del Plata con Jorge Macri y Néstor Grindetti

Hay quienes aseguran que el tema fue motivo de la conversación que mantuvieron Macri y Larreta en Cumelén, por eso el Jefe de Gobierno porteño se dispuso a curar las heridas que dejó la foto que el primo Macri se sacó con Patricia Bullrich, y hoy mismo visitó Vicente López, donde se sacó fotos también con Santilli y la actual intendenta, Soledad Martínez.

La última vez que había estado en Mar del Plata fue en noviembre del 2021, antes de las elecciones de medio término, donde encaró una agenda blanda en respaldo a los candidatos de Juntos por el Cambio de esa ciudad gestionada por un hombre del PRO, Guillermo Montenegro.

Lo mismo había hecho en el 2019, cuando estuvo en julio antes de las PASO y todavía la comunicación del PRO estaba dominada por los escenarios 360º. "El país que queremos no está en el pasado", dijo entonces. Y aunque el electorado le dio mayoritariamente la espalda, hoy vuelve insistir con ese diálogo territorial que tanto resultado le está dando en distintas localidades del país.

Después de La Normandina, el exPresidente se dirigió al evento con empresarios marplatenses que organizó la Fundación Libertad, al que le siguió una cena en el Costa Galana donde se presentó flanqueado por Gerardo Bongiovanni. Allí es donde se quedó a dormir para partir, hoy a la mañana, de nuevo hacia Cumelén.