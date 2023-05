Cristina Kirchner y Carlos Maslatón volvieron a cruzarse en Twitter y la vicepresidenta le dedicó un posteo

"Me encanta Maslatón" fue la frase que lanzó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, durante la entrevista que brindó esta semana en Duro de Domar, programa en el que participa el analista de mercado que sigue a Javier Milei y que se caracteriza por sus posteos en Twitter, pero ahora ambos eligieron esa red social para tener otro cruce.

Carlos Maslatón publicó una captura de pantalla donde podía verse el perfil de Cristina y mostraba que lo tenía bloqueado, sobre lo que el siempre polémico analista comentó " No hay caso ", en referencia a que ni con el encuentro que tuvieron en TV la vicepresidenta accedió a darle acceso a su Twitter nuevamente.

Esta situación viene de larga data, desde 2014, cuando la por entonces presidenta, según Maslátón, lo bloqueó. "Llevo 7 años bloqueado por Cristina Kirchner, el hecho me ha ocasionado un daño psicológico del que no me puedo recuperar, todos los días sueño con el momento en que pueda leerla y dialogar con ella", sostuvo en 2021.

A pesar de siempre ser muy elogioso con Cristina y con el actual Gobierno, Maslatón afirma que votará a La Libertad Avanza, de Javier Milei. En un momento del 2022 se especuló con que habría una interna entre el analista y el economista, pero luego se desestimó esa posibilidad mediante una carta.

Cristina desbloqueó a Maslatón de Twitter

Al parecer, el encuentro en Duro de Domar, donde la vicepresidenta brindó una entrevista mano a mano con Pablo Duggan, hizo recomponer la relación y reconsiderar a Cristina sobre la situación de Maslatón en sus redes sociales.

"Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa? Proceda Maslatón!" fue el mensaje de Cristina Fernández en Twitter con el que eligió, ahora si, sacarle la veda al analista y dejarle ver sus publicaciones. El "proceda" es una clásica frase que utiliza el analista, con la mano en alto, que se volvió tendencia y meme en las redes.



Maslatón agradeció con un "Gracias por su amable reconsideración, Vicepresidenta Cristina", en un nuevo posteo de la red social que ambos eligen para comunicarse con sus seguidores, y donde la exmandataria subió la carta con la que declinó su candidatura.



Si bien se desconoce la razón por la que existió el bloqueo inicialmente, ahora tanto Cristina como Maslatón podrán interactuar nuevamente en las redes y la vicepresidenta podrá ver los elogios además de pedidos de que se presente en las elecciones que realiza el analista.