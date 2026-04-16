El costo de construir en el Gran Buenos Aires registró un incremento del 2,5% en marzo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) muestra una variación acumulada del 6,9% en los primeros tres meses del año y un salto interanual del 27,1%. A diferencia de otros periodos donde los materiales lideraban las subas, en marzo la dinámica estuvo marcada por el impacto de la mano de obra y el reajuste en los gastos generales, vinculados directamente a la actualización de tarifas de servicios públicos y acuerdos paritarios. El capítulo de “Mano de obra” fue el que más creció en el mes, con un alza del 3,4%. Esta suba se explica fundamentalmente por el nuevo acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el pasado 31 de marzo. El convenio no solo estableció nuevos básicos para todas las categorías laborales del sector, sino que incluyó una asignación no remunerativa y extraordinaria, lo que empujó el costo de la mano de obra asalariada un 3,9%, mientras que los subcontratos de mano de obra apenas se movieron un 0,7%. El rubro de “Gastos generales” registró una suba del 1,8%, impulsada por un combo de actualizaciones regulatorias: Por su parte, el capítulo de “Materiales” avanzó un 1,8% mensual. Al analizar el detalle fino, se observan comportamientos dispares: El informe del INDEC también mide la evolución por modelos de vivienda. En marzo, el costo de construir una vivienda unifamiliar (casa) subió un 3,0%, mientras que para una vivienda multifamiliar (edificio de departamentos) el incremento fue del 2,4%. Por ítem de obra, las tareas de Albañilería (+3,5%) y Carpintería metálica y herrería (+3,1%) fueron las que más se encarecieron, mientras que la instalación eléctrica (+0,4%) y los vidrios (+0,2%) se mantuvieron prácticamente estables. Con estos números, el sector de la construcción cierra un primer trimestre con una inflación que, si bien se mantiene por debajo del 30% interanual, comienza a sentir la presión de los costos regulados y la recomposición salarial, elementos que el mercado inmobiliario observa con atención para la fijación de precios de las unidades en boca de pozo.