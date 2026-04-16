Los precios mayoristas aumentaron 3,4% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 27,9% interanual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un índice que destacó el propio presidente Javier Milei en los días previos. Con este dato, la inflación mayorista muestra una aceleración respecto a los meses previos y acumula una variación del 6,1% en el primer trimestre de 2026. En la comparación interanual, los precios mayoristas reflejaron un incremento del 27,9% respecto a marzo de 2025, manteniéndose en niveles que el mercado sigue de cerca por su eventual traslado a los precios minoristas (IPC) en los meses venideros. La dinámica de marzo estuvo marcada por un comportamiento dispar entre los sectores. El principal motor del alza fue el rubro de “Petróleo crudo y gas”, que registró un salto del 27,3% en un solo mes. Este incremento impactó de forma directa en los “Productos refinados del petróleo”, que subieron un 6,6%. Por su parte, los Productos Nacionales mostraron una suba del 3,5%, mientras que los Productos Importados le dieron un respiro al índice con un avance moderado del 1,1%, evidenciando una mayor estabilidad en el frente externo o cambiario. A diferencia de la energía, el sector primario tuvo un comportamiento heterogéneo que evitó un alza mayor del índice general. Los “Productos agropecuarios” registraron una caída del 3,2%, actuando como el principal contrapeso frente a la escalada del sector extractivo. Dentro de los bienes manufacturados, se destacaron las subas en: El informe del INDEC también detalló la evolución de los otros dos índices que componen el sistema mayorista: Analistas económicos advierten que el salto en los costos de los insumos energéticos (petróleo y gas) suele tener un “efecto derrame” en el resto de la cadena productiva. Si bien la caída en los precios agropecuarios amortiguó el impacto en marzo, la preocupación del sector privado se centra en cómo la suba del 27,3% en el crudo afectará los costos logísticos y de transporte para el segundo trimestre del año. Con una variación interanual del 27,9%, los precios mayoristas continúan moviéndose en un rango de relativa estabilidad comparado con periodos históricos de alta volatilidad, aunque la aceleración mensual de marzo enciende señales amarillas para la meta de inflación del equipo económico.