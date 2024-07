El contundente pronóstico de uno de los economistas más escuchados sobre el cepo: "Por las buenas o por las malas"

El economista Fernando Marull evaluó las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional y afirmó que la salida del cepo cambiario está cerca más allá del éxito que pueda o no tener el plan del Gobierno. "Se va a levantar por las buenas o por las malas", advirtió.

En declaraciones con Radio Rivadavia, Marull se refirió al nuevo mecanismo que adelantó por televisión el propio Javier Milei para no aumentar la base monetaria, una jugada que, asegura, "apunta más a reducir la brecha que la inflación".

"Si bien se presentó como una medida para reducir la emisión monetaria, el objetivo es que el dólar paralelo no se escape. Estaba llegando a niveles de $ 1500, un numero que tiene impacto, una brecha del 60% empieza atener impacto en el plan económico", señaló.

Esta iniciativa, sin embargo, podría tener un impacto negativo si no es acompañada por otras que acomoden distintos aspectos del plan.

"Bajar ficticiamente el dólar paralelo cuando tenés un dólar oficial un poco más atrasado, va a tener un impacto negativo siempre y cuando no se avance con otro cambios. Si vos bajaste la brecha de 60% a 30% y no hiciste más nada, vamos a seguir igual, no va a ser más que un cambio transitorio ", profundizó.

"Sin cambios relevantes, esto es dólar versus tasa, estamos hablando del dólar pero la tasa de interés está olvidada. Es muy difícil que ahora cambie ese esquema, entonces si no cambian los equilibrios o parámetros del plan, creo que no va a aparecer oferta y eventualmente la demanda se va a acelerar", agregó.

Los primeros resultados del "recrudecimiento monetario", advirtió Marull, tuvieron un costo colateral muy grande. "A partir de esto el dólar colapsó, pero también hubo un costo muy grande que fue el colapso de los bonos, colapsaron los dos", remarcó.

La salida del cepo, "por las buenas o por las malas"

La nueva etapa de emisión cero completaría las condiciones que se puso el Gobierno como requisito indispensable para avanzar con la salida del cepo.

Para Marull, esta salida es inminente y podría hacerse efectiva aún con el oficialismo tropezando en algunos de sus objetivos.

"Estamos cerca del final del cepo. Si el plan del Gobierno tiene éxito, en los próximos meses van a salir del cepo. Y si eventualmente las cosas no salen como lo esperado, te saca el mercado, de las dos maneras estás afuera del cepo, por las buenas o por las malas. Eligieron ir paso a paso y el mercado se puso un poquito impaciente ", manifestó al respecto.

Por último, Marull se mostró cauteloso sobre lo que pueda llegar a suceder en los últimos meses del año y afirmó que tanto Milei como Luis Caputo tienen cada vez "menos margen".

"La expectativa de devaluación subió, eso uno lo ve en la demanda de futuros, por ejemplo. Están con menos margen, Ya se sabía que en el segundo semestre el BCRA iba a comprar menos reservas o salir empatado, pero una cosa es salir empatado y otra que te metan goles toda la semana. El mercado no se autorreguló como esperaban y tuvieron que hacer un anuncio un sábado a la mañana", cerró.