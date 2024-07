Los bonos vuelven a caer y el riesgo país trepa por encima de los 1600 puntos: qué dudas tiene el mercado

Los bonos no logran levantar cabeza y vuelven a operar a la baja.

El equipo económico intentó dar certidumbre sobre su voluntad y capacidad de pago al señalar que separará los dólares para pagar los intereses del vencimiento de enero de 2025. Sin embargo, el mercado lo tomó con dudas.

Cuál es la variable clave por la que el mercado desconfía y los bonos caen.

El S&P Merval colapsa 10% y los bonos en dólares caen tras las medidas del Gobierno

Debilidad en la deuda

Los bonos soberanos vuelven a operar a la baja por segundo día consecutivo. El mercado sigue teniendo dudas sobre las últimas medidas anunciadas durante el fin de semana por parte del Gobierno.

El Global 2029 abre con una baja de 1,4%, mientras que el GD30 cae 0,9%.

Por su parte, en el tramo medio de la curva se ven descensos de 2,3% en el GD35 y de 2% en el GD38. Finalmente, los bonos a 2041 y 2046 retroceden 2,5% y 2% respectivamente.

En el corto plazo, los Globales soberanos argentinos están operando con un mayor grado de volatilidad y evidenciando debilidades.

Desde los máximos de fines de abril hasta la fecha, el Global 2029 muestra una baja de 8%. En el caso del Global 2030, este retrocede 11,7%, mientras que el GD35 cae 15% desde los picos de abril.

En los plazos más largos también se ven descensos. El Global 2038 pierde 15%, mientras que el Global 2041 y el GD46 retroceden 17% y 15% respectivamente.

Con esta baja, el riesgo país sube a 1618 puntos.

El mercado respondió a la baja a las últimas medidas del Gobierno.

Durante el fin de semana, el gobierno anunció que los pesos emitidos por la compra de reservas en el MULC serán esterilizados por el Banco Central a través de la venta de dólares en el mercado financiero.

En términos monetarios el gobierno apunta a cerrar la emisión de pesos por el superávit del mercado cambiario.

De esta manera, el BCRA impulsaría la "esterilización" de cerca de $2,5 billones, equivalentes a los pesos emitidos por las compras de divisas desde fines de abril.

Las acciones en pesos operan a la baja, cayendio 1,8%, mientras que en dólares sube 0,2%.

En cuanto a los ADR, las mayores bajas se dan en YPF, Vista y MercadoLibre, con retrocesos de entre 1,5% y 2,7%.

Mirando las reservas

Si bien la reacción en el mercado cambiario fue positiva, con una merma del 7,5% en el día de ayer, el mercado de bonos no tuvo el mismo impulso positivo. Los bonos ayer cayeron 2% y hoy amplían la baja.

El mercado teme que el BCRA tenga un menor ritmo de acumulación de reservas ya que parte de los dólares que va a comprar en el MULC serán utilizados para esterilizar la emisión de pesos a través de la venta de dichos dólares en el CCL.

Ante un contexto en el que el BCRA acumula menos reservas, los bonos reaccionaron a la baja.

Anticipándose a dichos temores, el gobierno anunció que depositará en forma adelantada el pago de intereses de enero de los bonos Globales y Bonares para reducir la incertidumbre sobre los pagos de los bonos "hard dollar", lo que implica absorción de pesos anticipada para el Banco Central.

Sin embargo, tal medida no generó tanta tranquilidad en el mercado ya que los precios siguieron operando a la baja.

"Los dólares financieros mantuvieron una tendencia claramente bajista durante toda la jornada de ayer, con una caída cercana al 8% al cierre. La magnitud de la caída indica un importante recalculo de expectativas en torno a los dólares financieros. Sin embargo, los bonos "hard dollar" anotaron caídas en torno al 1,8%", comentaron desde Delphos Investments.

En ese sentido, agregaron que "el saldo luego de los anuncios mostró que las medidas tuvieron contundencia para ponerle un "limite" a la brecha, pero la dinámica del riesgo país no resultó favorable"

La baja de los bonos ocurrió a pesar de que el fin de semana el Secretario de Finanzas Pablo Quirno anunció que el Tesoro comprará u$s 1528mn para pagar intereses de Bonares y Globales en enero y los dejará depositados en el fiduciario (Bank of New York).

Adrián Yarde Buller, estratega y economista jefe de Facimex Valores, señaló que la suba del riesgo país probablemente se explique porque las medidas vinculadas al frente cambiario aumentaron las dudas alrededor de la acumulación de reservas.

"Los anuncios del fin de semana mostraron al equipo económico enfocado en reducir la brecha cambiaria y apagar el último motor de emisión monetaria que quedaba, que era la intervención cambiaria del BCRA, pero la contracara fue que se ralentizará la acumulación de reservas", sostuvo.

Desde la consultora Outlier detallaron que, en el caso de los bonos hard dollar, más allá del anunció del domingo de la Secretaría de Finanzas (no hubo detalles sobre la implementación de este), lo que primó fue la interpretación de que destinar reservas.

"Las reservas aun son negativas en términos netos. Un mecanismo de intervención en dólares financieros retrasa la flexibilización del control de cambios. Por ejemplo, porque resultaría menos probable que se avance en la flexibilización de los controles a la operatoria de dólares financieros cuando el BCRA interviene ahí. Permitir más arbitraje reduce la efectividad de esa intervención", dijeron desde Outlier.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicaron que el nuevo esquema promete afectar la acumulación de reservas en los próximos meses, lo que complica la perspectiva de pago futuro.

Sin embargo, también afirmaron que la compra de casi u$s 1600 millones con el objetivo de enfrentar el pago de intereses de enero de 2025 y su posterior depósito en un fideicomiso estadounidense podría traer algo de calma en este aspecto.

"La respuesta de la deuda hard dollar al comunicado sobre la intervención del Banco Central en el CCL fue negativa. No se mencionó cómo se afrontará el pago de capital. A su vez, del lado positivo y a mediano y largo plazo, la perspectiva podría mejorar si se logra reducir la brecha cambiaria, lo cual podría acercarnos al levantamiento de los controles cambiarios, permitiendo una acumulación de reservas de forma sostenida y una reducción del riesgo país", comentaron.

Los vencimientos en dólares que vienen

La acumulación de divisas es clave ante un perfil de vencimientos de deuda en moneda extranjera que requerirá que el Tesoro acelere las compras de divisas.

Según explicó Yarde Buller, y poniendo el foco en el perfil de vencimientos, en el resto del año el Tesoro ya no enfrentará vencimientos relevantes de deuda en moneda extranjera con inversores privados.

También se espera que el tesoro refinancie el grueso de los u$s 3545 millones que vencen con bilaterales y multilaterales durante el segundo semestre.

Los únicos compromisos relevantes serán los u$s 2025 millones que vencen con el FMI y los u$s 1143 millones en Bopreal, a cargo del BCRA.

El resto del año está prácticamente despejado, aunque los desafíos serán mayores en 2025 requiriendo que el Tesoro acelere las compras de divisas con el superávit primario.

"Estimamos que en enero vencerán u$s 3815 millones, correspondientes a Globales y Bonares en poder de privados, mientras que en el primer semestre de 2025 se sumarán u$s 1338 millones con el FMI, u$s 2474 millones con bilaterales y multilaterales que deberían refinanciarse y u$s 1082 millones en Bopreal a cargo del BCRA", comentó.