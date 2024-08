El contundente análisis de Juan Carlos de Pablo sobre Venezuela: "Acá no podemos..."

El economista Juan Carlos de Pablo sentenció que la situación actual de Venezuela se debe a la ineficiencia, a lo largo de los años, del gobierno de Nicolas Maduro , que desembocó en una actualidad "dramática", tal sus declaraciones en una entrevista radial.

El economista ofreció su perspectiva crítica tras las controversiales elecciones de poca credibilidad del domingo pasado. De Pablo no dudó en calificar la situación venezolana como "dramática" y destacó las lecciones que se pueden aprender de este caso.

Juan Carlos de Pablo

"¿Dónde se aprende economía, pero en serio? En Venezuela. Acá no podemos discutir de escuela austríaca, keynesianismo, cosas por el estilo. PDVSA redujo a la tercera parte su extracción de petróleo y multiplicó por 10 la cantidad de empleados que tenía" , afirmó, remarcando las incongruencias económicas de aquel país.

Según de Pablo, el problema radica en la falta de incentivos y el riesgo asociado a la transformación de estos recursos en algo útil para la población. La situación migratoria en Venezuela, donde ocho millones de personas abandonaron el país, fue otro punto crucial en su análisis .

"Venezuela está inundada en el subsuelo de un recurso valioso (petróleo) y en el suelo no hay nada, no hay mercadería, no hay servicio. Lo prueba el 20% de la población yéndose, vos no te vas de un paraíso", subrayó.



Además, se mostró escéptico sobre las razones ideológicas de los defensores del régimen venezolano, cuestionando la ceguera ante hechos evidentes y la falta de voluntad para observar y comprender la realidad cotidiana.