Reforma laboral: el Gobierno presentó los títulos del proyecto y la CGT mostró los dientes
En la previa de la presentación de la reforma, el Consejo de Mayo dejó un aire tenso. “Con los brazos cruzados no nos vamos a quedar”, dijo Gerardo Martínez en Casa Rosada. La CGT no cedió ante la pretensión de la reforma del Gobierno-
En una semana corta y clave por el fixing de bonos, contratos de futuros y la licitación de Tesoro, el mercado ya mira a diciembre para ver qué impacto tendrá el pago de aguinaldos y la mayor demanda de pesos.