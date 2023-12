El campo aguarda el nuevo dólar: cuánto queda para liquidar

El sector agropecuario tiene unos u$s 2000 millones para liquidar hasta que llegue la cosecha gruesa, a partir de abril, y espera las definiciones del nuevo tipo de cambio para retomar las ventas. Fuentes de las grandes cerealeras consultadas indicaron que no hay, al menos por el momento, ninguna negociación abierta con el Gobierno para adelantar divisas.

Según datos de la consultora FyO que aportó el analista Nicolás Sesnich, entre maíz y soja quedan pendientes ventas por u$s 1000 millones de una de las peores cosechas de la historia . Corresponden a un remanente de, a números redondos, 1 millón de toneladas de soja y 2,5 millones de toneladas de maíz .

Todo el poder a Toto Caputo: la billetera clave que dependerá de Economía

Exclusivo: definen un nuevo tipo de cambio con impuesto PAIS y blend exportador

A eso se suma la evolución habitual de la cosecha fina, que entró en temporada alta y se pausó a la espera de las definiciones del nuevo gobierno. De las 14,5 millones de toneladas de trigo, se vendió apenas 14% con precio y el resto o se entregó con precio a fijar o se retuvo. Lo normal es que, a esta altura del año, el 40% de la cosecha esté vendida. Falta 26% para llegar a ese estándar. Son unas 3,3 millones de toneladas las que quedarían por liquidar a partir de mañana y durante los próximos meses . El trigo, así, aportaría otros u$s 1000 millones a este Cruce de los Antes que viene hasta el ingreso de las divisas de la próxima cosecha gruesa.

Esos u$s 2000 millones contrastan, por ejemplo, con los casi u$s 3000 millones que deben saldarse con el FMI entre diciembre y enero, si no cambian las condiciones con el organismo por el desembolso pendiente (u$s 2500 millones) o la postergación de pagos.

Cierre de exportaciones

Este lunes, la rebrandeada Secretaría de Bioeconomía cerró el registro de exportadores de granos. Es un movimiento preventivo que suele ocurrir antes de una devaluación o de una suba de retenciones, para que nadie anticipe ventas y liquide derechos de exportación a "precio viejo". La inminencia del salto cambiario comenzó a hacerse sentir.

Sin embargo, los exportadores aguardaban expectantes. Fuentes de las grandes cerealeras rechazaron cualquier tipo de acuerdo para adelantar liquidaciones, en una especie de préstamo puente. Indicaron que hubo contactos con los equipos de Luis Caputo y de Santiago Bausili, nuevos ministro de Economía y presidente del Banco Central, pero que buscaron interiorizarse sobre el flujo de exportaciones previsto para los próximos meses.

Luis Caputo anunciaba esta tarde el nuevo escenario económico.

Hasta el último jueves, último día hábil antes del cambio de gobierno, las exportaciones se liquidaban a un dólar "blend" que equivalía a unos $ 650. Cualquier señal para buscar un shock de ventas debería superar ese tipo de cambio.

La exportación, igual, estaba en pausa. Según Sesnich, los embarques de trigo rondaban los 400.000 o 500.000 toneladas. En picos de temporada alta se llegaron a registrar hasta 2 millones de toneladas.

Además del agro, otros sectores estratégicos, como el petrolero y el minero, esperan un salto cambiario que impulse sus ventas.

Efectos colaterales

De acuerdo con los trascendidos, no habría, desde el lado de los precios, contención alguna. Una devaluación que impulsaría los precios de las exportaciones también impactaría de lleno en el mercado interno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que se reforzarían partidas sociales, para aumentar ingresos de programas de ayuda.

Según Ecolatina, la próxima campaña agrícola aportaría unos u$s 38.500 millones, con un crecimiento de u$s 13.500 millones por las mejores condiciones climáticas. Equivalen a 1,3 puntos del PBI, que también impactarán en los derechos de exportación. El grueso de ese reverdecer se notará recién a partir de abril.