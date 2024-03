El asesor económico clave de Javier Milei reveló cuándo se verán los beneficios del plan del Gobierno

El expresidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger , es uno de los economistas clave detrás de las propuestas del gobierno de Javier Milei.

El asesor, que se define como "ayudante" presidencial, planteó algunos puntos del programa económico de Milei y aseguró que en seis meses se empezarán a ver los beneficios de las medidas.

En una entrevista con TN, Sturzenegger indicó que el Presidente tiene una "obsesión con el superávit" y calificó como un logro los resultados fiscales de enero y febrero.

" La obsesión que tiene el Presidente con el superávit fiscal no es común . Los logros en ese sentido tampoco son comunes. No hay absolutamente ningún economista que no coincida con el hecho de que si la situación fiscal se resuelve y el gobierno logra consolidar el superávit, eventualmente se resuelve el problema de la inflación y se resuelve el problema del crecimiento", explicó.

En esta línea, consideró que una vez resuelto el problema de la inflación, se allana el camino para el crecimiento de la economía "porque una vez que sacás al Estado de ese precipicio permanente del financiamiento y la falta de recursos baja el riesgo país".

"No hay ningún país en donde el riesgo país no baje mucho y la economía no se recupere", concluyó.

El asesor económico clave de Javier Milei reveló cuándo "se verán los beneficios"

Sturzenegger defendió el DNU y la Ley Ómnibus





Por otro lado, el extitular de la autoridad monetaria durante el gobierno de Mauricio Macri se refirió a la reducción del gasto público que lleva adelante Milei y consideró que debe " volver a su porcentaje histórico de 25% ".

Por este motivo, sugirió que tanto la Ley Ómnibus como el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 tienen como fin cambiar "las estructuras" actuales del para avanzar hacia un Estado "más liviano".

"Para mejorar la clase media y bajarle la carga tributaria a la gente tenes que bajar el gasto", aseguró. " La única manera de que Argentina tenga menos impuestos es bajando el gasto público ", agregó.

El economista afirmó que el revés que obtuvo el Gobierno en el Congreso no va a detener el plan de reforma de Javier Milei, ya que se van a encontrar otras herramientas.

El asesor del Gobierno nacional recordó que, pese a la polémica, el DNU sigue vigente, excepto por el capítulo laboral. "El DNU está generando cambios muy importantes. Uno que es evidente es el que se ve sobre la ley de alquileres. De pronto bajaron los alquileres en términos reales", argumentó.