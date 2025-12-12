En esta noticia Elecciones en el PJ bonaerense: quiénes son los principales candidatos

Los resultados de octubre que dejaron una exigua derrota en la Provincia de Buenos Aires provocaron la apertura de un cisma de dimensiones difíciles de calcular, que tendrá su próximo capítulo en la disputa por la conducción del PJ Bonaerense.

Ya nadie quiere retomar el debate sobre los motivos de la derrota contra las huestes de Javier Milei. La mayoría muestra preocupación por lo que pueda pasar con la reforma laboral y cómo frenar la agenda legislativa del oficialismo, pero, por detrás asoma la disputa ya planteada sobre modelos de liderazgo.

Noviembre fue el mes del debate sobre el financiamiento bonaerense, un costoso triunfo del gobernador bonaerense. Diciembre y lo que viene será el debate por “la conducción”. Por ejemplo, aunque la Legislatura renovó su composición recientemente, existe una disputa por la presidencia del bloque peronista en el Senado y por las vicepresidencias de ese cuerpo.

Hasta hace unos días, la bancada estaba dirigida por la kirchnerista Teresa García y La Cámpora pretender retener ese cargo mientras aspira a la vicepresidencia. El kicillofismo busca colocar un nombre propio más cercano a la gobernación.

De hecho, desde La Cámpora presentaron una nota pidiendo una sesión para debatir el tema.

“Cristina busca ampliar y por eso el vice primero podría ser (Mario) Ishii y (Sergio) Berni potencial jefe de bloque", comentaron a El Cronista fuentes del Kirchnerismo. En el Kicillofismo, en tanto, podrían pugnar por un lugar para Ayelén Durán.

Pero, si se quiere, ese un tema algo secundario si se lo compara con la conducción del PJ que detenta Máximo Kirchner, cuyo mandato vence a mediados de este mes. En las últimas horas, por ejemplo, se conoció una nota firmada por el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y por el hombre fuerte de ese distrito, Julio Pereyra, en el que claman por elecciones.

Pereyra fue diputado nacional hasta hace poco tiempo, pero su nombre fue tachado de la lista de octubre. Desde La Cámpora se lo señalaba como uno de los que había votado el acuerdo con el FMI. Ahora apuntó sus cañones contra Kirchner y no pocos ven allí un gesto de venganza.

En ese sentido, el Consejo partidario fue convocado para el viernes 19 de diciembre en Malvinas Argentinas. Allí se esperan dos cosas: que se prorrogue por dos meses la presidencia del diputado y líder de La Cámpora y que, además, se den los pasos formales para una elección interna a realizarse en febrero.

La movida no está exenta de polémica: hay quienes temen una intervención judicial al partido, tal como ya sucedió en otras ocasiones.

Elecciones en el PJ bonaerense: quiénes son los principales candidatos

Desde hace semanas corre el rumor de que Máximo Kirchner podría ceder la presidencia del PJ provincial a manos de otro dirigente, ya fuera de su agrupación o de algún otro sector peronista.

La versión, por estas horas, no es desmentida ni aceptada por los voceros de la agrupación, pero sí se aclara que el diputado hijo de dos expresidentes siempre estuvo a favor de llamar a elecciones: “Ya en su momento, en 2024, Máximo habló de convocar y nadie quiso”.

En el massismo, en tanto, creen que no es un tema “central” y afirman estar más preocupados por la situación económica.

Sobre ese punto, quienes trabajan en el área social de la Provincia admiten que “la situación social es muy dura, la demanda sigue creciendo diariamente” pero aclaran que “eso no significa mecánicamente que se vaya a tener un estallido social”.

En tanto, en el kicillofismo prefieren no hablar del tema. En algún momento se habló de una postulación de Andrés “El Cuervo” Larroque para la presidencia del PJ. Mientras que los jefes comunales quieren formar parte también: Mariel Fernández y Fernando Gray son dos que se había manifestado en ese sentido.

En paralelo, por estas horas, suma puntos la candidatura de Verónica Magario, vicegobernadora provincial. Algunos consideran que esa sería parte de la estrategia que supone mostrar una carta para poder imponer otra: “Podría ser el mismo Axel el candidato”, pronostican en La Plata.