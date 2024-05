Duro panorama para el empleo industrial y la cadena de pagos: cuáles son los principales problemas

El empleo en la industria pronunció su caída en abril y los atrasos en la cadena de pagos se duplicaron, según informó la UIA, a raíz de los resultados de su encuesta sobre indicadores y expectativas del sector.

El informe da cuenta de la contracción de la actividad industrial en abril, aunque en menor medida que la vista en enero: en el cuarto mes del año, la caída fue del 53%, 7 puntos porcentuales menos que la registrada en enero.

La caída económica golpea al corazón agroindustrial con un desplome de hasta el 80%

Las caídas se recortaron también en el caso de las ventas internas (-59,8% en abril vs. 69,2% en enero) y las exportaciones (-37% en abril vs. -41,3% en enero). Mejoró también la cantidad de encuestados que consideran que es un buen momento para invertir en maquinaria (34,4% vs. 30% en enero), aunque aún se mantiene lejos del 67,7% registrado en abril de 2022.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA

El 58,4% de las empresas considera que su situación está peor que el año pasado, el 77,2% consideró que empeoró la situación de su sector y el 67,2% opinó eso sobre la situación del país.



Empeora el empleo

En el caso del empleo, el indicador tuvo su peor registro de toda la serie. El 24% de las empresas reportó caídas en el empleo, su mayor registro desde 2021, mientras que las empresas que informaron aumentos fueron el 6% de las encuestadas, su menor nivel en la serie.

El índice de difusión, que da cuenta de las contrataciones menos los despidos, arrojó un -18,4%, también el peor valor de la serie.

Consultados por las medidas aplicadas tras la caída de la producción, el 24% de las empresas relevadas dijo que implementó recortes de turnos mientras que el 25% analiza hacerlo, el 17% aplicó recortes de personal y el 30% estudia aplicarlos, y el 7% implementó suspensiones mientras que el 26% analiza hacerlo.

Se resiente la cadena de pagos

El 12,3% de las empresas encuestadas dijo tener atrasos en todos los pagos, casi el doble de lo informado en enero (6,9%). El 54,5% dijo tener atrasos en algunos pagos. Ambos niveles están en su mayor valor para la serie y muy por encima de los promedios registrados en los años anteriores.

Entre los pagos en los que reportaron tener problemas para cumplir en condiciones se encuentran los salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifa de servicios públicos, impuestos, entre otros. Las mayores dificultades se reportaron en los pagos de impuestos (35%) y proveedores (28%).

A futuro

Las expectativas de mejora para el próximo año de las empresas que alcanzaron el 62,1%, su máximo desde abril de 2021, mientras que el 68,3% espera que la situación económica del país mejor el año próximo.

Caída de la demanda

Entre las principales preocupaciones de las empresas está el aumento de los costos (30,2%) así como la caída de la demanda de otros sectores de la producción (25,1%) como de los hogares (23,3%).

El 66% de los encuestados considera que es un mal momento para invertir en maquinarias y equipos, aunque su registro se recortó en comparación con la encuesta de enero. Las empresas también consideran que es un mal momento para invertir en capital de trabajo (72%) y en bienes de uso (71%).