Duro comunicado de la UCR por las fuertes críticas de Manes a Macri: "Lesiona la esperanza que venimos construyendo"

El Comité Nacional de la UCR publicó este martes un duro comunicado contra Facundo Manes, luego de que el diputado cuestionara al ex presidente Mauricio Macri por haber construido un "populismo institucional" durante su gestión.

"Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio", expresaron desde la fuerza que tomó distancia de las duras acusaciones del neurocientífico.

En la misma línea, plantearon: "Es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos".

El diputado Facundo Manes quedó en el ojo de la tormenta luego de sus duras críticas contra Mauricio Macri.

El breve documento se titula "Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio", y plantea que el radicalismo "trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional".



Firmado y difundido por las máximas autoridades de la fuerza, dijeron también: "Lo hacemos con excelentes candidatos para gobernar en todo el país, que están consolidando la unidad de nuestra coalición en sus distritos. Y lo hacemos mediante el trabajo técnico conjunto en Juntos por el Cambio para ofrecer una propuesta renovadora a nuestros compatriotas".



CUÁLES FUERON LAS CRÍTICAS DE FACUNDO MANES CONTRA MAURICIO MACRI

El comunicado llega luego de que el diputado Manes haya invitado al ex presidente Macri a reflexionar, y tras acusarlo de haber ejercido "populismo institucional" durante su Gobierno. "El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones", había señalado.



El ex presidente Mauricio Macri durante un reciente encuentro del PRO en Costanera Norte.

Además, realizó un balance sobre la gestión de Cambiemos (2015-2019), y dijo que fue "algo necesario" que permitió "derrotar al kirchnerismo", pero que "no tenía un proyecto de país y así terminaron".



El lunes, Manes habló en TN para intentar aclarar sus declaraciones del día anterior a LN+. "No me imaginé que iba a hacer tanto lío", aseguró el legislador radical. Sin embargo, el neurocientífico no se retractó de sus críticas a Macri, aunque sí bajó el tono. No obstante, consideró que en 2023 la oposición no podrá ganar "con antikirchnerismo solamente".

El titular de la UCR, Gerardo Morales, también ha criticado a Mauricio Macri durante los últimos tiempos.

Sus dichos despertaron la respuesta de distintos dirigentes, que durante todo el lunes le respondieron por Twitter, o como María Eugenia Vidal, o Miguel Ángel Pichetto que calificó sus palabras de "disparate".