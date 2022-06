Dura advertencia de la Iglesia al Gobierno: "La brecha social se agigantó y esto no puede seguir"

Contundente y directo. En un renovado mensaje al Gobierno, la Iglesia alertó que "en estos últimos años la brecha se ha agigantado y han aumentado los pobres y los indigentes. Esta es la verdadera brecha en la Argentina, y no puede seguir sucediendo".

En palabras de monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas Argentina y referente de la Pastoral en Villas de Emergencia, se destacó que "nuestro país no va a ser dichoso si no se acorta esa brecha".

A lo largo de un mensaje emitido especialmente para anunciar la Colecta Anual de Cáritas que buscará recolectar fondos el sábado 11 y domingo 12 de junio, monseñor Carrara añadió que "las diferencias políticas e ideológicas se acrecentaron en los últimos 10 años en Argentina pero lo que se acrecentó es la brecha con los últimos". Y destacó que "frente a la discusión Estado si o Estado no decimos que hace falta una presencia inteligente del Estado".

El obispo Auxiliar de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas Argentina presentó junto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) un crudo diagnóstico del cuadro social que atraviesa la Argentina.





En esta presentación monseñor Carrara y la UCA expusieron el informe "Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acortar distancias!" que refleja un análisis exhaustivo de la grave situación que atraviesa el país y las políticas sociales desplegadas para atenderla.

Según el reporte, 3 de cada 10 argentinos nunca dejaron de ser pobres en la última década, 3 de cada 10 lo fueron al menos en algún momento. En este contexto, 4 de cada 10 argentinos son pobres tanto por ingresos como por privaciones elementales, y, entre ellos, 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana.

Además, el estudio examina también la problemática del mercado laboral, en donde desde hace más de una década, sólo 4 de cada 10 trabajadores tiene un trabajo digno, a la vez que el 60% de la población activa tiene un empleo precario, un trabajo de indigencia o está desocupado.

"Hay 5687 villas o barrios populares en nuestro país. Miles de familias con acceso muy limitado a servicios básicos. Ahí está el núcleo duro de la pobreza. Son barrios de trabajadores que tienen deseos: una tierra para tener su hogar y un trabajo para sostener a sus familias. Tierra, techo y trabajo son los anhelos de todos los argentinos", planteó Monseñor Carrara.

A su vez, el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia señaló: "Una parte importante de la sociedad no logra cumplir sus sueños y muchos ni siquiera satisfacer sus necesidades elementales. El problema argentino es que esta pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de estado capaz de dar respuestas a las necesidades de trabajo y de desarrollo humano de nuestra sociedad".

En este sentido, Salvia remarcó que "hay un 60% de la población que ha sido pobre en algún momento en los últimos 10 años, a la vez que el 30% lo ha sido de manera permanente; mientras que sólo 1 de cada 3 argentinos no conoce la pobreza. Tenemos que dar respuestas estructurales a esto, políticas de desarrollo que atiendan los problemas urgentes de la gente a través de la educación, la salud, el empleo y el trabajo, y también políticas activas que atiendan la pobreza estructural."

Para Nicolás Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina, "la pobreza nos duele, golpea a muchísimos de nuestros hermanos y es momento no solo de reflexionar si no de hacer para cambiar esta realidad".

Para finalizar, Rosa Garzón, directora de Cáritas Laferrere explicó el trabajo territorial que realiza Cáritas que "pone el foco no solo en lo alimentario, que nos ocupa y preocupa, pero también en la educación, mirando también al futuro."

La Iglesia viene advirtiendo sobre la grave situación social que atraviesan miles de argentinos. En su reciente mensaje en el Tedeum por el 25 de Mayo el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mario Poli, alertó que "falta pan" en la mesa de los argentinos y reclamó "honestidad y bondad" a la dirigencia política.

Cáritas Argentina lanzó su tradicional colecta anual el 25 de mayo bajo el lema "Tu compromiso acorta distancias", informando que el año pasado pudo ayudar a casi 700.000 personas con programas de desarrollo humano integral y asistencia alimentaria. Nuevamente, la institución de la Iglesia Católica habilitó además el canal de recolección de fondos en las redes sociales, plataformas digitales y en las parroquias.