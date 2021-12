Domingo Cavallo reveló quién es el único economista que puede ser un "superministro"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a referirse a la necesidad de tener un programa antiinflacionario y reducir la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas.

Sin embargo, cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, dado que "no tiene apoyo político, no tiene equipo y nadie lo escucha". Sobre este punto, el impulsor del plan de Convertibilidad aseguró que éste "es un gobierno disfuncional que no está en condiciones de resolver problemas como la inflación y debe dejar de controlar precios".

20 años del corralito: el "drama" del dólar y una sola solución según Domingo Cavallo



Durante una entrevista en el canal América 24, Cavallo fue consultado sobre la conveniencia de que el Gobierno avance hacia la figura de un "superministro" para que se haga cargo en todos sus aspectos de la gestión de la economía.

Al respecto, el extitular del Palacio de Hacienda señaló que existe un único funcionario en el Gobierno con capacidad para ocupar ese puesto y es el embajador Guillermo Nielsen.

"Por las ideas y la concepción que tiene de la economía, el único que yo veo para un lugar así es a (Guillermo) Nielsen, no veo a ningún otro", afirmó Cavallo, aunque tras cartón explicó que "no lo van a llamar, si hasta lo han sacado de la presidencia de YPF y lo mandaron de embajador a Arabia Saudita", apuntó.

En su visión, este superministro "tiene que cambiar el enfoque general de la economía del Presidente y sobre todo de las ideas de Cristina Kirchner y sus adláteres . Tiene que ser alguien de gran personalidad, que tenga un plan y consiga los apoyos para tomar las decisiones".

"Éste es un gobierno disfuncional que no está en condiciones de resolver problemas como la inflación y debe dejar de controlar precios", aseguró Domingo Cavallo

Fue allí cuando apuntó que "con este Gobierno no hay nada bueno que se pueda hacer en materia económica", y como ejemplo pronosticó que el año próximo, "en el mejor de los casos la inflación será cercana al 60%, si el Gobierno hace las cosas mínimamente bien".

Agenda 2022

En relación a los principales desafíos económicos en 2022, Cavallo alertó que la situación puede empeorar el año próximo, debido a la regulación de las diversas cotizaciones del tipo de cambio que hay en el mercado local.

Para Cavallo, aun si "las cosas se hacen bien" la inflación no bajará del 60% en 2022



Y recomendó avanzar hacia una desregulación cambiaria, con un dólar oficial para transacciones de comercio exterior y un dólar libre para el resto de las operaciones.

"Debería haber una liberalización cambiaria, para que la brecha no sea tan alta", disparó pero puntualizó que "la política monetaria debe ser razonable". Para el exministro el Gobierno tiene que "como mínimo llevar al tipo de cambio al ritmo de la inflación, de entre 3% y 4%".

En ese sentido, cuestionó que a lo largo del año el dólar oficial avanzó a un ritmo del 1% mensual, muy por debajo de la inflación.

Pese a ello, Cavallo desaconsejó una devaluación porque "le agregaría puntos" a la inflación e impactaría en los salarios y tarifas. "Como los costos están atados al dólar, habría que pagar más subsidios o pegar un tarifazo de mayor envergadura", pronosticó.

Y sostuvo que el Gobierno "debe dejar de intervenir en los mercados", al tiempo que " hay que abrirse al mundo, en lugar de cerrarse y negociar solo con los amigos, hay que cambiar la política comercial externa".

"Esto lo puede hacer un Gobierno con ideas claras y un equipo que tenga las capacidades para hacer las reformas. Este Gobierno debe dejar de hacer daño", remató.