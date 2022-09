Dolarizó la economía de Ecuador y habló sobre la crisis argentina: "Tengo un 'deja vu'"

El ex presidente de Ecuador Jamil Mahuad (1998-2000) recordó la dolarización de la economía en su país que impulsó bajo su gestión, y a la vez confesó que la situación actual de la Argentina le recuerda a ese período de crisis que padeció en la década del '90.

"Cuando veo la situación argentina, tengo un deja vu con el Ecuador de hace 22 años" , afirmó en una entrevista para el canal Memo TV.

LA DOLARIZACIÓN DE ECUADOR

Tras una sucesión de gestiones presidenciales inconclusas en Ecuador, Mahuad asumió el mando en 1998 bajo un contexto de inflación ascendente, un sustancioso déficit fiscal y sucesivas devaluaciones de la moneda local. Una serie de variables que se acentuaron durante los primeros meses de su gestión.

La implementación de un paquete de medidas económicas que tendieron hacia la dolarización de la economía ecuatoriana produjeron grandes desequilibrios iniciales y el retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas, que derrocaron a Mahuad durante enero del 2000.

El expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad.

En diálogo con periodistas argentinos, el expresidente reivindicó las medidas realizadas durante su mandato: "Tal vez la mejor respuesta no la di yo, si no que fue la actitud del pueblo ecuatoriano. Tenemos un 92% que no quieren cambiar al dólar por otra moneda que podamos inventar".

"Nosotros teníamos inflaciones desaforadas, macro-devaluaciones y los salarios se deterioraban. De 11 esquemas diferentes para fijar el tipo de cambio que había establecido el jefe de asesores económicos del presidente Bill Clinton, Ecuador había usado nueve, y todas produjeron un impacto. Habían dos que no habíamos intentado: la convertibilidad y la dolarización", contó.

SU LECTURA CON LA SITUACIÓN ARGENTINA y el guiño a domingo cavallo

El economista y también exalcalde de Quito remarcó que desde su gobierno "nos dimos cuenta de que el sistema no daba más y que necesitábamos un trasplante. No éramos fanáticos de la dolarización".

Además de admitir las similitudes del contexto argentino con la etapa pre-dolarización que atravesaba Ecuador, marcó otros tipos de coincidencias:

"Me recuerda cuando veo que el dólar sube, cuando veo que las tasas de interés también se suben para tratar de mantener a la gente en pesos y no cambiarse al dólar, cuando veo que eso genera que los salarios de la población caigan en picada y eso genera protestas sociales y cuando veo que se multiplican las posiciones sobre cómo arreglar el problema".

Mahuad aclaró por qué no eligió hacer uso de la convertibilidad para estabilizar la economía ecuatoriana: "Para que la gente ecuatoriana tuviese confianza en una moneda y le diera a una moneda el mismo valor que un dólar, habríamos tenido que hacer un acto casi de magia que no estábamos en posibilidad de hacer".

"La gente normalmente se refugiaba en el dólar y teníamos el 70% de la economía dolarizada. Una de las preguntas que nos hicimos en el equipo técnico fue: '¿Qué es más fácil, dolarizar el 30% restante o tratar de volver del 70% dolarizado a una moneda que habría que volver a inventar?'. Entonces, llegamos a la conclusión de que no había forma de crear una moneda alternativa creíble".



"Fuimos el primer país en el mundo que dolarizó, lo cual es gravísimo porque no tiene referencias, pero el país que estaba más cerca de tomar esa decisión era Argentina. Y yo llamé al ministro Domingo Cavallo, y él y su equipo de la Fundación Mediterránea nos dieron una gran asesoría sobre qué significaría dolarizar, qué decisiones habría que tomar y de qué manera habría que implementarlo", concluyó el ex jefe de Estado ecuatoriano.