Dólar, reservas y riesgo de default: Cachanosky vaticina una contundente resolución del Fondo sobre el desembolso de septiembre

El economista y profesor universitario Roberto Cachanosky anticipó un "probable perdón" del Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre próximo lo que garantizaría el desembolso de u$s 3000 millones e insistió en la "necesidad de bajar el gasto" y "poner orden fiscal".

"Es muy difícil imaginar que vayan a poner orden fiscal con el desborde que tienen, y que reciban el apoyo de Cristina Kirchner, de La Cámpora, de Máximo... es probable que el FMI les de un perdón por no cumplir las metas y les haga el desembolso de septiembre" , apuntó este miércoles en diálogo con El Litoral.

Presentado por la Asociación Civil Río Paraná, el economista disertó en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde volvió a hacer énfasis en el déficit de $ 1.8 billones con el que finalizó el primer semestre "tras la suba del gasto público en un 165%".

"Aumentaron el gasto en todos los rubros por arriba de la inflación en el primer semestre: los subsidios económicos, los planes sociales, el empleo público. De manera que tendrían que empezar a licuar el gasto subiéndolos por debajo de la tasa de inflación, pero además tienen que bajar la tasa de inflación. No sé si están dispuestos a enfrentar el impacto en salarios y planes" , sentenció.

Además, en la antesala de una eventual incremento de la tasa de interés que definirá este jueves el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , Cachanosky desestimó algún impacto positivo "porque nadie quiere el peso".

"El aumento de la tasa de interés no tiene mucho sentido porque nadie quiere los pesos...¿qué tasa me cubre del riesgo argentino? Nada. De manera que no sé por qué está esa medida" , subrayó.

El economista reiteró el llamado de advertencia por una implosión al estilo "Plan Bonex" , aunque sumó también la posibilidad de una "licuación de pasivos" .

"Algo puede pasar. ¿Por qué voy a arriesgar mi capital de trabajo, que son los granos, para satisfacer las necesidades del populismo? No tiene sentido" , continuó.

Ya en el tramo final, Cachanosky especificó las "salidas con sacrificios" como la corrección del atraso cambiario, tarifas y un ordenamiento político , aunque recalcó: "hay que tomar más medidas".

"Salida hay pero las medidas que hay que tomar son más que eso. El litio, Vaca Muerta, son recursos naturales. Para que eso se explote tiene que haber inversiones, y para eso tiene que haber un conjunto de condiciones económicas e institucionales que hagan que los capitales vuelvan" , concluyó.

