Suba de tasas de la Fed: el mercado escuchó lo que quería escuchar

La Reserva Federal publicó el miércoles su declaración mensual a las 14 (horario del Este de Estados Unidos), como es habitual. Hubo un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés oficial, hasta un tope de 2,5%.

Aparte de eso, el comunicado no cambió mucho con respecto al mes pasado. La única diferencia significativa fue la primera línea. El mes pasado: "La actividad económica general parece haber repuntado después de haber disminuido en el primer trimestre". Este mes: "Los indicadores recientes de gasto y producción se han suavizado".

Tanto la suba de tasas como la frase inicial de Jay Powell tienen un ligero sabor a expansivo [dovish]. Los mercados habían incorporado la posibilidad de un movimiento de 100 puntos básicos, y no ocurrió; y el reconocimiento del debilitamiento del crecimiento podría abrir el camino a una política más suave.

Por qué el dólar puede dar un giro y revertir su tendencia alcista



Pero los mercados de acciones y bonos no respondieron en absoluto hasta la conferencia de prensa de las 14:30 (ET). A los pocos minutos, los mercados decidieron que el mensaje de la Reserva Federal era, de hecho, de carácter moderado . El S&P 500, que había subido más de un 1% durante todo el día, se disparó otro 1% y medio. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años cayó ocho puntos básicos, hasta 2,97%.

No se trata de movimientos enormes que rompan la tendencia. Pero la interpretación del mercado de los comentarios de Powell es interesante de todos modos. El silbato que hizo que los precios se sentaran y ladraran parece haber sido el comentario del presidente de la Fed de que la necesidad de nuevas subas importantes de tasas se evaluaría reunión a reunión .

"En lo que respecta a septiembre, dije que otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado. Pero no es una decisión que vayamos a tomar ahora. Es una decisión que tomaremos en base a los datos que veamos, y vamos a tomar decisiones reunión por reunión. Creemos que es el momento de ir reunión por reunión y no proporcionar, ya saben, el tipo de orientación clara que habíamos proporcionado en el camino a la neutralidad", dijo Powell.

Esto está, por supuesto, en línea con lo que esta Fed ha estado diciendo todo este tiempo, pero supongo que fue agradable escuchar que Powell y la pandilla no son una máquina sin sentido produciendo subas de 75 puntos básicos.

Pero el hecho inquietante del asunto es que si el mercado hubiera respondido de la manera opuesta -concluyendo que la Fed estaba maquinando planes malvados de endurecimiento excesivo y enviando las acciones a la baja y los rendimientos al alza- eso habría tenido el mismo sentido.

A pesar de repetir constantemente su mantra de la dependencia de los datos, cada conferencia de prensa de Powell incluye varias preguntas que intentan sonsacar al presidente de la Fed un plan concreto para el futuro. Esta vez, respondió a esas preguntas señalando el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP, por sus siglas en inglés) de junio, que detalla las perspectivas de la Fed sobre crecimiento, empleo, inflación y política de tasas.

La Fed volverá a subir las tasas en 0,75 puntos, en medio de las dudas sobre su estrategia



El SEP muestra que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) espera que las tasas aumenten hasta mediados de los tres puntos este año, y suban incluso hasta los cuatro puntos en 2023 . Este es un momento particularmente difícil para mirar al futuro, señaló Powell, aconsejando que las proyecciones sean tomdas con cierto grado de escepticismo. Pero el SEP de junio sigue representando la mejor estimación.

Para Powell, esto no es algo trivial, ya que el mercado espera que los tasas se sitúen muy por debajo del 4% el próximo año. De hecho, Powell hizo el comentario sobre el SEP en respuesta a una pregunta sobre las expectativas del mercado de que la tasa de interés oficial comenzará a bajar en 2023.

El mercado cree que las proyecciones de tasas de la Fed (ciertamente inciertas) están erradas hacia arriba, por dos o tres alzas.

Crece la presión para que la FED suba las tasas, aunque Biden le resta importancia a la inflación récord



Cabe destacar que la adopción por parte del mercado de una actitud relajada respecto a las subas de tasas coincide casi exactamente con el mejor comportamiento de la Bolsa en las últimas seis semanas. Tomemos, por ejemplo, las expectativas del mercado sobre la tasa de los fondos federales en febrero del próximo año. Alcanzaron un máximo de algo más del 3,9% el 14 de junio, y han caído en las semanas posteriores hasta poco más de 3,3% actualmente (esa es la tasa máxima de los fondos federales, según el mercado). El S&P 500 tocó fondo el 16 de junio, y ha subido suavemente a medida que las expectativas de las tasas de los fondos federales han ido cayendo desde entonces.

Mezclando metáforas de animales, cuando el mercado adoptó una visión más expansiva [dovish] de la Fed, se volvió más alcista [bullish] con las acciones. Cuando esta paloma-toro escuchó a Jay Powell, oyó lo que quería oír.

La Fed teme que la inflación arraigada se convierta en un "riesgo significativo" para la economía de Estados Unidos



A menudo se dice que si se entra en una recesión seria, la Fed cederá a la presión política y aflojará, incluso ante la alta inflación. Sin embargo, hay que tener en cuenta los incentivos. Si mantienen las tasas altas, el Comité recibirá llamadas de los políticos durante un tiempo. Si aflojan y dejan que la inflación se descontrole, pasarán a ser los villanos económicos de la historia mundial, para siempre.

Cuando se le preguntó cómo podría cambiar la política si el país entra en recesión, Powell fue tajante: "Vamos a centrarnos en volver a bajar la inflación... eso es algo que vemos como algo que simplemente debemos hacer".