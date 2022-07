Así es el "mal mayor" que Juan Carlos de Pablo llama a evitar

El economista y profesor universitario Juan Carlos de Pablo instó a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a "evitar un mal mayor" que podría desencadenarse con el impulso de un "plan" en un contexto de crisis política.

"Los argentinos tenemos enorme experiencia en ahorrar en dólares porque los pesos que nos quedan son transaccionales" , entonces "lo que tenes que pedirle a la ministra de Economía y acorde a la circunstancias, es evitar males mayores" , advirtió en diálogo con Radio Rivadavia.

Para Juan Carlos de Pablo no habrá devaluación

En la antesala del paquete de medidas que diseña la cartera nacional para intentar captar divisas del turnismo, de Pablo explicó que el escenario "podría haberse desatado" si la funcionaria al momento de asumir, apuntaba a lanzar un "nuevo plan".

"Podría haber dicho 'tengo un plan'" , inició su diagnóstico el economista, para luego agregar: "vos llegás en circunstancias dramáticas con debilidad política y con contundencia fiscales, cambiarias, etc" , entonces "lo que tenés que decirle a, por ejemplo, el presidente del Banco Central, es que te pase la lista por la cual autorizan las importaciones 'por favor tenés que ser más prolijo'".

En esta línea anticipó que "no habrá devaluación" porque "no se puede aplicar un criterio de mercado al segmento oficial del mercado de cambios que la manejan desde el punto de vista administrativo".

Para Juan Carlos de Pablo no habrá devalución

"No va a haber devaluación porque al no tener un Gobierno creíble, no tener un equipo económico, la devaluación te la chupa de manera instantánea" , entonces "tenemos que entender la dramática situación en la cuál se desenvuelven los funcionarios del área económica" , amplió.

En otro tramo, de Pablo estimó que la inflación "de acá hasta diciembre" trepará al 9% por mes, que se combinará con una tasa de crecimiento 0.

Para Juan Carlos de Pablo la tasa de inflación mensual trepará hasta el 9% hasta fin de año

"Si yo le mando mail a Alberto Fernández hoy anticipando una tasa de inflación de acá hasta que se vaya, del 9% mensual y crecimiento 0, el presidente seguro dice '¿dónde hay que firmar?' , subrayó.

Finalmente al ser consultado por las posibilidades de "enmendar el escenario de tensiones" que muestra hoy las variables económicas y políticas, de Pablo sentenció: "las de empeorarlas son altas".

"Las posibilidades son muy poquitas pero las de empeorarlas son mayores" , concluyó.

