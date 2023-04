Los 3 nuevos sectores que pueden arrimar u$s 1500 millones

La Secretaría de Agricultura incorporó al dólar agro a las exportaciones de girasol, sorgo y cebada, mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial. En medio de la sequía y la escasez de divisas, el Ministerio de Economía busca sumar unos u$s 1500 millones adicionales, que podrían liquidarse con el dólar a $ 300, en momentos en que la brecha cambiaria demora las ventas de productores.

La resolución 156/2023, con la firma del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, incorporó al Programa de Incremento Exportador a la cebada forrajera, el sorgo y el girasol, y sus derivados.

Puso, en los tres casos, topes de exportación, para garantizar el abastecimiento interno. Podrán exportarse, con un dólar de $ 300, hasta 950.000 toneladas de sorgo, 2 millones de toneladas de cebada forrajera, 145.000 toneladas de semillas de girasol, 1,1 millón de toneladas de aceite de girasol y 1,15 millones de harina de girasol. En todos los casos, deberán firmarse acuerdos de Precios Justos con volumen garantizado con la Secretaría de Comercio.

Dólares se buscan

Según estimaciones de especialistas, hay entre u$s 1300 y u$s 1500 millones que podrían liquidarse con esta ventana exportadora. "Lo más importante es el aceite de girasol, porque su precio representa el 50% del total, unos u$s 770 millones", dijo Gustavo López, director de la consultora Agritrend. Según el experto, el sorgo podría aportar u$s 250 millones, la cebada, u$s 200 millones y la harina de girasol, u$s 180 millones.

El aceite de girasol podrá exportarse a $ 300 por dólar.

Los saldos exportables de los tres cultivos totalizarían u$s 1450 millones, según las estimaciones de Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios entre 2019 y agosto pasado.

La corredora Grassi estiró la estimación hasta los u$s 2000 millones, apalancado por mayores despachos de aceite de girasol (u$s 1170 millones).

´Según la corredora Grassi, podrían sumarse u$s 2000 millones entre Sorgo, Cebada, y Girasol y sus derivados.

La incorporación de estos tres cultivos al "dólar agro" se da en momentos en que los dólares paralelos suben sin pausa y la brecha cambiara roza el 120%. Ese combo frena las ventas de los productores. Es lo que le advirtió la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC) al Gobierno: que las divisas que ingresaron por el dólar soja son prefinanciaciones para cambiar por pesos y salir a comprar soja, pero que se encuentran con la reticencia del agro para vender.

Los $ 300 quedan viejos

Preciado Patiño lo analizó así: "Cuando el 5 de abril se anunció el dólar soja 3, el tipo de cambio de $ 300 era 43% superior al dólar oficial. Hoy es 32% mejor; perdió 11 puntos porcentuales. Y, al revés, cuando se lanzó el dólar de $ 300 estaba 23% debajo del dólar libre y acortaba bastante la brecha, pero con el dólar de $ 490, la diferencia se amplió a 53%".

Gustavo López, de Agritrend, coincidió. "Creo que esta medida no ayuda mucho a los productores. Primero, porque son volúmenes exiguos. Y, segundo, porque con el incremento del dólar, los $ 300 quedaron muy retrasados". Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, "los productores no quieren liquidar a $ 300 con la expectativa de devaluación que hay".

Hasta este lunes, la liquidación de dólar soja totalizaba $ 1438 millones, con un volumen de ingreso de divisas que rondaba los u$s 100 millones diarios. La ventana exportadora para las economías regionales en la que se incluirán el girasol y el resto de los cultivos venía más demorada, porque las empresas deben firmar acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio.

Según estimaciones de Equilibra, el dólar soja podría sumar u$s 7000 millones y las economías regionales, otros u$s 1900 millones. La medida de este martes busca ampliar las divisas que pueden arrimar los cultivos que podrán exportarse a $ 300 hasta mitad de año.

Agricultura reglamenta qué productos pueden participar de a tandas, a medida que negocia con los productores y exportadores. Con las incorporaciones de este martes, unas 23 economías regionales, con unas 70 posiciones arancelarias, podrían exportar a $ 300. El viernes último se habían sumado a la ventana exportadora a manzanas, peras, naranjas, mandarinas, pomelos, arroz, kiwis, cebollas, aceites esenciales, quínoa, lino, coriandro, orégano, y otras.