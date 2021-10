Disney aumentó las entradas: cuánto cuesta visitar el parque y cuáles son las promociones

Los famosos parques de Disneyland ubicados en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos, aumentaron esta semana hasta un 8% y se espera que su sede principal, la favorita de los argentinos en el estado de Florida, también remarque sus valores de forma similar.

El pasado lunes los tickets tanto de Disneyland como de su vecino California Adventure Park ubicados en el estado de la costa oeste de Norteamérica subieron entre un 3 y un 8% , además de un extra para los días de mayor demanda como Navidad y vísperas de Año Nuevo.

Además, las tarifas de estacionamiento sufrieron el incremento más violento: un 20% de aumento de u$s 25 por día a u$s 30 mientras que los estacionamientos en los hoteles del parque subieron hasta los u$s 40. La última vez que las atracciones habían aumentado sus precios fue en febrero del 2020 , antes de que los parques cerraran por más de un año a raíz de la pandemia, y la suba fue de hasta un 5%.

Así, el incremento de este lunes se dio de forma escalonada para los distintos niveles del esquema de precios establecido en 2016 en los que se cobran más caros los días en los que las visitas aumentan. El primer nivel , para cuando hay menor demanda como los días de media semana de meses como enero -pleno invierno en el hemisferio norte-, será el único en mantener su valor en u$s 104 la jornada.

Sin embargo, para los otros cuatro niveles los precios han aumentado y el complejo incluso sumó una nueva categoría: se trata de un último estrato para los días en los que se da una demanda especialmente alta como ciertos fines de semana largos, feriados o la primavera, este ticket valdrá u$s 164 .

De esta forma, los nuevos precios para todos los niveles actualmente son:

Nivel uno: se mantiene en u$s 104 por día

por día Nivel dos: de u$s 114 a u$s 119

Nivel tres: de u$s 124 a u$s 134

Nivel cuatro: de u$s 139 a u$s 149

Nivel cinco: de u$s 154 a u$s 159

Nivel seis: u$s 164





Por otro lado, los precios de las entradas "Park Hopper" que permiten visitar dos parques -Disneyland y el California Adventure Park- en un día , también sufrieron aumentos ya que ahora, para sacar este tipo de tickets, se deben desembolsar u$s 60 extra .

Así, los boletos para más de un día de visitas ya sea a uno o a los dos parques cierran sus valores por persona de la siguiente forma:

Boleto de 2 días, 1 parque por día: u$s 255 (aumento de u$s 20)

(aumento de u$s 20) Boleto de 2 días para "Park Hopper": u$s 315 (aumento de u$s 25)

(aumento de u$s 25) Boleto de 3 días, 1 parque por día: u$s 330 (aumento de u$s 20)

(aumento de u$s 20) Boleto de 3 días para "Park Hopper": u$s 390 (aumento de u$s 25)

(aumento de u$s 25) Boleto de 4 días, 1 parque por día: u$s 360 (aumento de u$s 20)

(aumento de u$s 20) Boleto de 4 días para "Park Hopper": u$s 420 (aumento de u$s 25)

(aumento de u$s 25) Boleto de 5 días, 1 parque por día: u$s 380 (aumento de u$s 20)

(aumento de u$s 20) Boleto de 5 días para "Park Hopper": u$s 440 (aumento de u$s 25)





De esta forma, en base a la cotización del dólar paralelo al sábado 30 de octubre, los argentinos que deseen visitar los parques de Disney en California podrán optar por pagar desde $ 20.540 por día por persona con el ticket básico los días más tranquilos y hasta $ 86.900 para visitar ambos parques con libertad por cinco días.

Finalmente, los nuevos servicios de "Genie+" y "Lightning Lane" establecidos en los parques permiten sumarle a los tickets unos u$s 20 extra por día para poder adelantarse en las filas y tener acceso preferencial a las distintas atracciones. Además, los juegos más populares tendrán su propia tarifa.

Tal como indica la revista Forbes, la serie de parques creados por Walt Disney tienen como objetivo recuperar las ganancias perdidas en los 13 meses de cierre sufridos durante el 2020 y principios del 2021 a raíz de la pandemia que llevaron a las ganancias de la empresa de entretenimiento a caer con dureza .