Endeudamiento familiar: cuál es la tasa de referencia que complica el acuerdo en Diputados

El oficialismo consiguió este miércoles las firmas necesarias para hacerse del dictamen de mayoría del proyecto sobre el sistema de Discapacidad, luego de un cambio de postura que sorprendió a la oposición : pocos días atrás, en la presentación del Presupuesto 2027, el Gobierno había fijado una postura distinta a la que terminó plasmando en el texto que impulsó en comisión.

En un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza logró reunir 42 firmas, sumando a bloques aliados como el PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad.

Con ese número selló el dictamen de mayoría, dejando en minoría a la oposición integrada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca, que pretendía prorrogar por un año más la ley de emergencia en discapacidad.

Ley permanente

La vocera del bloque oficialista y aliados fue la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien presentó la iniciativa como una “propuesta de una ley superadora” frente a la emergencia vigente. Según explicó, el proyecto no busca “demonizar” la ley de emergencia —que vence el 31 de diciembre— sino dar respuesta a “qué pasa el día después”.

El dictamen retoma la mayoría de los beneficios de la ley de emergencia (27.793) pero le da carácter de norma nacional permanente, dejando atrás su lógica transitoria. Entre los puntos centrales, Rodríguez Machado destacó:

La compatibilidad entre tener un empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y percibir la pensión por discapacidad.

La continuidad del derecho al cobro de compensaciones aun terminada la emergencia, a saldarse mediante un cronograma de pagos.

La universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador.

La legisladora cordobesa defendió además que las prestaciones serán “debidamente auditadas” y apuntó contra la oposición: “A ustedes les encanta la emergencia. ¿Les parece que esa palabra es sanadora?”, cuestionó, sin recibir respuesta clara sobre por qué la oposición no acompañaría el dictamen oficialista.

Cuestionamientos de la oposición

Desde Provincias Unidas, la diputada jujeña María Inés Zigarán calificó el giro oficialista de “insólito” e ironizó sobre “el uso del lenguaje de respeto a los derechos” que, señaló, el oficialismo no había mostrado hasta ahora. Su principal objeción fue de procedimiento: el proyecto oficialista no tuvo tratamiento previo en comisión, a diferencia de los expedientes que sí habían sido incluidos en el emplazamiento votado en el recinto. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario”, planteó.

Por Unión por la Patria, Eduardo Valdés lamentó no haber podido resolver antes la situación del colectivo con discapacidad y responsabilizó al Gobierno por la dinámica de emergencia . Puso como condición para acompañar el dictamen por unanimidad que el Ejecutivo “retire el Presupuesto del Parlamento” y garantice las partidas de discapacidad con la firma del ministro Luis Caputo.

Más duro fue el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien habló de una “vuelta carnero” del Gobierno después de haber enviado un Presupuesto que, según dijo, buscaba “destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos”. Recordó que durante un año el oficialismo “incumplió la Ley de Emergencia” y “abandonó a terapeutas y prestadores”, y acusó al Gobierno de intentar “lavarse la cara” con el nuevo dictamen, en momentos en que hay 15 procesados por corrupción en la ANDIS.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y describió el cambio de postura oficialista como una serie de “saltos ornamentales” y “contorsionismo”.

Lo que viene

Con el dictamen de mayoría en mano, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto, aunque la discusión sobre su legitimidad procedimental —al no haber pasado por comisión como los expedientes emplazados— podría reabrirse en el debate en el pleno. La tensión entre el oficialismo y la oposición sobre discapacidad se suma así a otros frentes legislativos abiertos en torno al Presupuesto 2027.