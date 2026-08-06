Claudia Sheinbaum puso en marcha el plan para que el papa León XIV visite México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que mantiene vigente desde el inicio de su Gobierno: la posibilidad de que el papa León XIV visite el país .

La mandataria abordó el tema este miércoles durante su conferencia de prensa habitual en el Palacio Nacional, horas antes de recibir al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

“Vamos a insistir en la visita del Papa a México”, afirmó Sheinbaum ante los medios, dejando en claro que su Gobierno no dará por cerrado el tema , pese a que el itinerario papal, confirmado recientemente para noviembre, no incluye al país.

Claudia Sheinbaum habla con secretario de Estado del Vaticano sobre IA y llamado de paz del papa. Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

Una invitación que se repite desde 2025

La presidenta recordó que la invitación formal fue entregada desde el 18 de mayo de 2025, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la hizo llegar durante la misa de inicio del pontificado de León XIV en el Vaticano.

El acercamiento continuó el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, cuando la mandataria conversó telefónicamente con el pontífice y reiteró personalmente el llamado para que visitara México .

Para Sheinbaum, la relevancia de una eventual visita no se limita al fervor de la feligresía católica mexicana, sino que se extiende al debate internacional sobre tecnología y plataformas digitales, un terreno en el que considera al papa una voz de peso.

La mandataria citó la encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo, que aborda la protección de la persona frente al avance de la inteligencia artificial y que, según explicó, se convirtió en una referencia mundial para discutir quién controla las plataformas digitales, quién define sus contenidos y cómo se diseñan los algoritmos que las sostienen.

“Es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando”, sostuvo.

El itinerario papal no incluye México, por ahora

El mismo día del anuncio de Sheinbaum, la Santa Sede confirmó el itinerario del sexto viaje internacional de León XIV, que lo llevará, entre el 6 y el 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, sin paso por México confirmado, por ahora .

Se trata de la gira latinoamericana más extensa del pontífice hasta la fecha, con doce días y diez ciudades.

El viaje incluye una parada especial en Perú, país donde el papa, nacido en Chicago y nacionalizado peruano desde 2015, vivió cerca de dos décadas como misionero agustino y ejerció como obispo de Chiclayo antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco.