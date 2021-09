Diputados: cómo se reconfigurará el bloque de Juntos por el Cambio tras el triunfo en las PASO

El batacazo que dio Juntos por el Cambio este domingo en las PASO ya dio algunas pistas sobre las caras nuevas que desembarcarán en la Cámara de Diputados. Con ellas, se da por descontado que la principal coalición opositora sufrirá algunos reordenamientos. ¿Qué pasará con Mario Negri que lleva seis años presidiendo el espacio que hoy tiene 115 diputados tras su derrota en Córdoba? ¿ Emilio Monzó creará su propio bloque dentro de JxC pero con una identidad propia, distinta a la del PRO? Y, ¿Diego Santilli será un diputado raso cuando tiene ambiciones de gobernar la provincia más grande de la Argentina en dos años? Esos son algunos de los interrogantes que surgieron tras los resultados de las primarias.

Entre tanta euforia por el triunfo opositor, una derrota pasó desapercibida: la del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri. El radical que también detenta la presidencia del bloque en la Cámara baja perdió -por paliza- ante Luis Juez .

El apoyo tardío que recibió por parte del expresidente Mauricio Macri no bastó para revertir el resultado que ya se avizoraba. Negri no competirá por una banca en el Senado y, tras la dura derrota que sufrió en su provincia el domingo, deberá seguir ocupando una banca en la Cámara que preside Sergio Massa por dos años más. La brecha entre Juez y Negri fue contundente: más de 20 puntos de diferencia. Y no le saldrá gratis.

Hay quienes ya dan por descontado que una vez que asuman los diputados electos en noviembre, deberá dar un paso al costado y ceder la presidencia del interbloque en el que conviven con el PRO y la Coalición Cívica. "El interbloque es de (Cristian) Ritondo", reconoció una fuente del propio radicalismo a El Cronista. El PRO, que por número de bancas debería ser el que lidera el interbloque, y por el resultado de las PASO, es natural que pida ese lugar.

"La presidencia del interbloque está perdida", admitió un diputado radical. Aunque no hizo la misma aseveración sobre el la presidencia del bloque. "Nos vamos a reunir, Mario tiene que plantear (qué quiere hacer)". E hizo la siguiente observación: "Es muy difícil verlo fuera de un lugar protagónico".

Pero no está todo dicho para el cordobés. El partido debe dirimir la presidencia del Comité y un ala del bloque seguiría apoyándolo . Y "él no se resigna", como advirtió una fuente parlamentaria a este medio.

De todas formas, desde el PRO reconocieron que es "muy pronto" para hacer este planteo pero que "más que reclamar (ese lugar) podría ser por consenso lógico".

Rearmado PRO

El segundo interrogante es qué pasará con Cristian Ritondo , presidente de la bancada PRO. Es que otro peso pesado de su partido desembarcará en la Cámara baja y ya dan por descontado que "algo va a exigir".

Se trata del porteño que triunfó en la provincia de Buenos Aires: Diego Santilli . El exministro de Seguridad de la CABA que aspira a ser gobernador aprovechará los dos años de interregno para mostrarse. Presidir una banca y ni hablar de un interbloque del tamaño de JxC es una buena opción para eso.

Lo que hace dos años fue un "amague", este año se podría concretar. La creación de un bloque monzoísta. No resulta descabellado que el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó arme su propio espacio dentro de Juntos por el Cambio. Pero, aclaran desde el entorno del exintendente de Carlos Tejedor, primero hay que ganar en noviembre; después se verá la dinámica del interbloque.