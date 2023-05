Blanqueo: la pelea política y la falta de dólares transforman la necesidad en urgencia

El anuncio de un proyecto oficial que dispone un blanqueo de capitales no es nuevo en esta gestión. Fue anticipado hace al menos ocho meses, en ocasión de los primeros aprontes del ministro de Economía, Sergio Massa, con los Estados Unidos para el acuerdo del intercambio automático de información fiscal que terminó de firmarse en diciembre último y se puso en marcha este año.

Su finalidad no solo es incrementar el ingreso de divisas al país, sino que, al aumentar los encajes por mayores depósitos bancarios, crecerían las alicaídas reservas del Banco Central, que no encontraron el respiro que esperaban con el dólar soja 3. Además, al aplicarse la alícuota por la exteriorización de los bienes, también mejoraría la recaudación. Ítems tan necesarios ya para fines del año pasado, como urgentes para este período que transita la Argentina camino a las urnas.

Blanqueo de capitales: cómo es el proyecto de ley del Gobierno, quiénes y cómo pueden entrar



Precisamente, fue la situación política, enmarcada en el escenario preelectoral, la que impidió avanzar hasta hoy con este punto. La parálisis parlamentaria, de hecho, tuvo su pico máximo en el verano, cuando las sesiones extraordinarias brillaron por su ausencia. Y las peleas internas, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, en torno a las precandidaturas, mantuvieron bajo tensión un escenario que sumó la disputa de la Casa Rosada con la Corte Suprema, las dificultades para cumplir con las metas planteadas en el acuerdo con el FMI y la falta de viabilidad en torno a las propuestas para mejorar la situación socioeconómica de quienes, ya en plena carrera electoral, aspiran a gobernar el país.

Quizá, la ratificaci ón de la vicepresidenta Cristina Kirchner de mantenerse al margen de las postulaciones presidenciales, tal como lo había hecho tiempo atrás el jefe de Estado, Alberto Fernández, y su antecesor, Mauricio Macri ; despejen el escenario para avanzar, al menos, con proyectos que permitan dar otro horizonte a la administración saliente pero, sobre todo, a la futura.

Por caso, en los cálculos preliminares hechos por Economía, solo los fondos no declarados en cuentas que argentinos poseen en los Estados Unidos rondan los u$s 100.000 millones, lo que permitiría recaudar unos u$s 1000 millones por año.

Una cifra que tanto esta como la próxima gestión necesitarán para transitar con menor incertidumbre los tiempos que vendrán. Ya sin un Kirchner o un Macri al frente del barco, luego de dos décadas, pero con una economía que requerirá de divisas para salir a flote.