"Dictador", "monarca", "impresentables": cruces, críticas y exabruptos en la conformación de comisiones en Diputados

En una jornada marcada por fuertes tensiones y desacuerdos, la Cámara de Diputados llevó a cabo la conformación de comisiones clave para analizar los principales proyectos de ley propuestos por el presidente Javier Milei durante el período de sesiones extraordinarias.



La primera comisión en ser constituida fue la de Presupuesto y Hacienda, donde se propuso a José Luis Espert, representante de Avanza Libertad, como presidente. Sin embargo, la designación de Espert generó intensos debates y cuestionamientos por parte de Unión por la Patria y la Izquierda. Ambas facciones denunciaron irregularidades, argumentando que la votación no fue nominal, sino a mano alzada, y expresaron su descontento por tratarse de un monobloque.

El diputado nacional del PTS (FIT-U) Cristian "Chipi" Castillo tomó la palabra para impugnar la postulación de Espert como presidente del cuerpo porque el economista de derecha había pedido "cárcel o bala" para sus compañeros de bancada Nicolás del Caño y Myriam Bregman.



Antes de que fuera votado y designado formalmente, Espert ya se estaba sentando en el lugar de la presidencia y contestándole con gestos al troskista.

"No tiene la mínima propiedad y aparte siendo de un monobloque no le correspondería estar si se aplica el sistema DïHont para las comisiones pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados", argumentó Castillo antes de que silenciaran su micrófono para que no siguiera hablando.



"Siendo que vengo por fuera de la política, mi primera inmersión en esto, me parece impresentable lo que estoy viendo", dijo el diputado de LLA, Bertie Benegas Lynch, entre los aplausos de un grupo y gritos por parte de la oposición, que acusaba de "dictador" y de ejercer una "monarquía" a Espert.

Espert, consagrado finalmente a mano alzada, será secundado por un diputado de Unión por la Patria en la vicepresidencia primera, que quedó en reserva, mientras que la diputada Germana Figueroa Casas (PRO-Santa Fe) ocupará la vicepresidencia segunda y como secretarios fueron designados Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Buenos Aires), Lisandro Nieri (UCR-Mendoza), Ignacio García Aresca (Hacemos Coalición Cívica-Córdoba) y Pamela Calletti (Innovación Federal-Salta).

Desde la Oficina del Presidente se respaldó la elección de Espert, destacándolo como un "defensor de las ideas de la Libertad". En un comunicado, se mencionó que el mandatario "celebra" que la Cámara Baja haya apoyado la propuesta.

Durante la reunión de la comisión, representantes de Unión por la Patria ingresaron a la sala cuestionando el reparto de integrantes en las comisiones y denunciando el incumplimiento del acuerdo previo con el presidente del cuerpo, Martín Menem, sobre el sistema D'Hondt.

En la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, se designó a Fernando Iglesias (PRO) como presidente, en este caso no hubo polémicas: Iglesias fue elegido por unanimidad.

Más tarde, en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales también hubo polémica y se designó al diputado de LLA, Nicolás Mayoráz como presidente, pero Unión por la Patria reclamó la vicepresidencia primera, que finalmente quedó en manos de la diputada María Eugenia Vidal, del PRO. Para Unión por la Patria, se trató de una "usurpación" ya que como primera minoría de la Cámara, y aplicándose el sistema D Hont que había sido avalado por todo el cuerpo el 7 de diciembre en sesión preparatoria, debería habérsela otorgado ese lugar a ellos y no al PRO.

En tanto, en las secretarías quedaron Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Juan Mauel López (Hacemos Coalición Federal).

La estrategia del oficialismo para abordar la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo Nacional fue acordada en una reunión con el presidente Javier Milei y diputados de La Libertad Avanza. Manuel Adorni, vocero presidencial, expresó la confianza del Gobierno en que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos tendrá "novedades" antes de finales de enero.

El Gobierno descartó la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias hasta febrero y, con 38 diputados nacionales y ocho senadores, deberá coordinar con otras fuerzas políticas para lograr la aprobación de los proyectos planteados. La convocatoria para conformar las comisiones clave, encargadas de analizar el proyecto de ley, se formalizó anoche y se llevó a cabo hoy a partir de las 12:30.