El trámite se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Foto: NA.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) incorporó una nueva línea a su Plan de Facilidades destinada a deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes.

Según informó el organismo, la iniciativa busca acompañar a los contribuyentes para que puedan ponerse al día y retomar el cumplimiento regular de sus impuestos.

Quiénes pueden acceder y hasta cuándo

La medida estará disponible desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026 . Alcanza a las deudas vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa, por un monto de hasta $ 5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El límite se calcula sobre el monto nominal de la deuda, sin incluir los intereses.

AGIP informa que las cuotas se debitarán automáticamente el día 10 de cada mes.

Dos modalidades de pago: contado o hasta 12 cuotas sin interés de financiación

Los contribuyentes podrán elegir entre dos opciones, ambas con pago por débito automático. Con el pago al contado, la AGIP condona el 100% de los intereses resarcitorios. Con el pago en hasta 12 cuotas, la condonación es del 50% de los intereses resarcitorios y, además, no se cobra interés de financiación.

El plan de AGIP para reducir intereses.

Cómo adherirse al plan

El trámite se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Allí hay que elegir la opción “Plan de Facilidades”, seleccionar el impuesto y la modalidad de pago (al contado o hasta 12 cuotas), visualizar la deuda y seleccionar todos los períodos alcanzados, ya que el régimen exige incluir la deuda total de cada tributo en instancia administrativa.

Luego, se debe informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos y hacer clic en “Generar plan”. Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

Desde el organismo señalaron que esta nueva línea se suma a las medidas que ya viene implementando para “simplificar gestiones y generar alternativas” que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.