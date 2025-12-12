El Gobierno avanza con la reestructuración del Gabinete post-elecciones y, en las últimas horas, oficializó nuevas designaciones. A través del Boletín Oficial, Javier Lanari fue oficialmente designado como el nuevo secretario de Comunicación y Prensa , antes a cargo de Manuel Adorni.

Esta dependencia volvió a quedar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, ahora a cargo de Adorni, quien mantendrá su rol como portavoz presidencial , según adelantaron fuentes de la Casa Rosada.

Lanari, que hasta ahora se desempeñaba como subsecretario, asumirá la conducción de esa dependencia. La medida fue confirmada a través del Decreto 871/2025.

Con estos cambios, bajo la estructura de la Jefatura quedarán también otras seis áreas:

La secretaría de Ambiente y Turismo, donde se sostiene a Daniel Scioli;

la Secretaría Ejecutiva;

la Secretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales;

la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;

la secretaría de Asuntos Estratégicos, y;

la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari. (Télam)

El joven que asume frente a la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares

Por otro lado, el Decreto 875/2025 confirmó el nombramiento de Federico Matías Ramos Nápoli como el primer secretario de Asuntos Nucleares.

La cartera se creó esta misma semana con el objetivo de unificar y coordinar a todo el sector nuclear, y estará bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especializado en derecho administrativo y corporativo, Ramos Nápoli trabajó 10 años en la empresa estatal Casa de la Moneda y estuvo 6 meses en la Secretaría General de la Presidencia con la llegada de Milei a la presidencia.

En noviembre de 2024 desembarcó en el sector nuclear como presidente en Dioxitek, empresa pública a cargo de proveer de uranio a las centrales nucleares.

Cómo será la secretaría de Asuntos Nucleares, el nuevo organismo del Gobierno para potenciar un “recurso estratégico”

Según detalló el Ministerio de Economía, el objetivo de esta nueva entidad es el de “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas".

La novedad surge en un escenario en el que el Gobierno acelera con la privatización de Nucleoeléctrica S.A., la empresa estatal que controla las plantas nucleares de Atucha I, II y Embalse.

Federico Matías Ramos Nápoli

Se trata de una nueva apuesta del Gobierno por el sector nuclear: en esta línea, hace un año se creó el Consejo Nuclear Argentino, presidido por Demian Reidel.

Este tiene como objetivo el desarrollo de Reactores Modulares Pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) con diseño y tecnología 100% nacional y explotar la minería de uranio para exportar energía nuclear y convertirse en un polo de innovación en el rubro.

Ahora, esta nueva Secretaría busca alinear políticas, sectores y entidades para potenciar el desarrollo del sector y convertir a la Argentina en una jugadora relevante en el mapa de la energía nuclear.