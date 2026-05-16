Si bien se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril dio 2,6%, es decir, el más bajo en los últimos 5 meses; el estrés financiero es uno de los problemas más comunes de las familias argentinas en un contexto socioeconómico negativo arrastrado por décadas. Dicho esto, vale aclarar que al desastre financiero pueden llegar personas con buenos ingresos, pero que no llevan un control de sus gastos. La buena noticia es que no hace falta ser un experto en economía para revertirlo: alcanza con pequeños ajustes en la rutina diaria. Estas son las estrategias más efectivas, según especialistas en finanzas personales: El impacto de las deudas no es solo económico. La presión por no llegar a fin de mes o acumular compromisos que no se pueden cubrir genera ansiedad, problemas de sueño y tensión en los vínculos. Sin embargo, la solución no requiere un cambio radical de vida. Llevar un control básico de ingresos y egresos, aunque sea en papel, ya marca una diferencia concreta. Si bien no existe una fórmula única, los especialistas coinciden en un punto: empezar antes siempre es mejor que reaccionar después. En conclusión, la salud financiera se construye con decisiones pequeñas y sostenidas en el tiempo, no con un solo golpe de efecto.