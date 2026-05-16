La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 16 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este sábado, 16 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con el Miedo suele reflejar ansiedad o inseguridad ante cambios o decisiones. Indica que tu mente procesa amenazas percibidas y busca protegerte. También puede ser una señal para enfrentar aquello que evitas. Reconocer la emoción ayuda a recuperar control y encontrar acciones pequeñas y seguras. El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.