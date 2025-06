Definiciones críticas de ARCA: el plan colchón, Ganancias, y la reforma tributaria "disruptiva"

Luego de la prórroga para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo explicó la causa de la decisión y dio definiciones de lo que se viene en materia de impuestos.

Sobre la hora y luego de los reclamos de los contadores ante la caída del sistema web, el fisco nacional anunció la extensión hasta el próximo jueves 26 de junio -inclusive- la posibilidad de presentación de ambas declaraciones juradas.

Y en el comunicado remarcaron que se trató de una segunda prórroga, ya que el organismo había extendido anteriormente los plazos ( originalmente vencían entre el 11 y el 17 de junio ). Y que se puso a disposición los aplicativos con más de 60 días de antelación al vencimiento de las presentaciones.

Pero horas más tarde, durante su participación en el streaming Economía de quincho, Pazo dio las razones por las que tuvieron que extender los plazos. "Todos los contadores a mansalva se ponen a hacer la declaración jurada tres días antes del vencimiento", sostuvo.

Pero frente a los cuestionamientos del economista Gustavo Lazzari, quien le marcó que muchas veces sucede así porque se esperan las modificaciones de último momento, Pazo recalculó su definición. "En esta no son los contadores, somos las empresas y los contribuyentes los que tenemos la dinámica. Pobre contador está explotado, atajando penales", agregó.

Plan colchón

También hizo referencia al plan para que los argentinos saquen los dólares del colchón y los motivos por los no avanza. "Se tiene que presentar en comisión de Presupuesto de Diputados (el proyecto de Inocencia Fiscal). Hoy estamos esperando el momento indicado para poder presentarlo, como se imaginarán son momentos conflictivos", remarcó.

Aunque confesó que tiene esperanza de que la adhesión de las 18 provincias al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) se traduzca en un apoyo de los legisladores para aprobarse la reforma de la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Tributario.

"Estamos esperando estar seguros de que ingrese al Congreso y que salga bien. Porque creemos que esto puede ser más importante que la salida del cepo todavía. Tenemos muchísima esperanza de que esto puede ser muy importante", sostuvo. Y que con este proyecto de Ley queda claro que "los problemas de impuestos se arreglan con plata".

Para ello, confían en que las 18 provincias que adhirieron al nuevo convenio de intercambio de información con la ARCA por medio de sus legisladores ayudaran a que se apruebe el proyecto de Ley en el Congreso. Aunque aún queda por definirse la postura de la provincia de Buenos Aires.

"Si hay una persona que le tiene pánico al régimen de Kicillof probablemente sea más prudente. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde ARCA? No compartir la información fiscal a las provincias que no adhieren al Régimen", sostuvo. Ante la consulta de El Cronista a fuentes oficiales de la ARCA no existió una respuesta de cuándo entra en vigencia.

En cuanto al cuestionamiento de por qué un monotributista elegiría pasar al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), siendo este el reaseguro para sacar los dólares del colchón, Pazo sostuvo que su tarea es dar los incentivos correctos.

"En una economía donde el acceso al crédito está siendo el motor de crecimiento (...). Hoy los monotributistas quieren acceder a un crédito, comprarse una casa es imposible, el banco no se los habilita, les restringe. El incentivo correcto en una economía normal es el acceso al crédito", puntualizó.

Respecto a la posibilidad de adhesión al RSG a aquellos contribuyentes que tengan fuente de ingresos en el extranjero, aseguró que están trabajando en ello, pero que será después de que se apruebe la Ley en el Congreso. Aunque adelantó que tendrá dos componentes: una declaración por parte del contribuyente y una predeterminada de fuente local.

Lo que viene

En cuanto a los próximos pasos del organismo, Pazo sostuvo que hay que simplificar los sistemas tributarios, quitar discrecionalidad al funcionario público, hacerlo más automatizado. "Hay que dar la oportunidad con previo aviso para que el ciudadano puede hacer una descarga antes de ser embargado", agregó.

En sus palabras, antes existía un negocio en los embargos dado que el contribuyente debía pagar los honorarios, las costas y todos los costos añadidos antes de poder acceder al plan de facilidades de pago con el organismo.

En cuanto a la Resolución General 830, luego de calificarlo como un "cáncer que nos dejaron", confesó que el fisco nacional está trabajando. "Pero tenemos que terminar de analizar los números fiscales porque el ancla más importante que tiene el Gobierno es la eliminación del déficit fiscal", sostuvo.

Reforma tributaria "disruptiva"

A pesar de que el Gobierno ya incumplió la promesa de una reforma tributaria en 2024, durante la cadena nacional por el primer año de mandato, el presidente Javier Milei sostuvo que este año se enviaría al Congreso una "estructural".