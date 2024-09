"Vamos a matar la inflación": debutó Jose Luis Daza, el viceministro de Economía

El viceministro de Economía, José Luis Daza, número dos de Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, hizo su debut público, a un día de su asunción formal. Durante la 51ª Asamblea General y reunión anual de la FIAB (Federación Iberoamericana de Bolsas), afirmó que Argentina va a ser el país que logre mayor éxito en los próximos 30 años y para el corto plazo sentenció: "Vamos a matar la inflación".

Ante un auditorio lleno, con público financiero en el Sofitel de Recoleta, reveló que era "su primer día oficial en el cargo", y recibió un fuerte aplauso.

El economista, nacido en Argentina de padres diplomáticos, se tomó un momento para contar quién era: "Dejé mi trabajo, mi familia, mi casa, y me vine a Argentina porque creo que tengo la suerte de poder participar de lo que tiene el potencial de ser la transformación económica más importante de los próximos 30 años".



Daza contó que nació en Argentina, que creció en Uruguay y luego en Chile, estudió un doctorado en Estados Unidos y vivió varios años en Japón. Experto financiero, con trayectoria en el BID y JP Morgan, se mostró optimista sobre el futuro del país.

"Argentina implementa un conjunto de políticas integradas, con un elemento de estabilización y reformas estructurales. Si Argentina permite que se cumpla con lo que quiere hacer Milei, no hay ningún país en el mundo que en los próximos 30 años va a tener más éxito que Argentina", afirmó Daza.

El motivo por el cual Daza se muestra optimista lo atribuyó al apoyo social al plan de Milei: "En 2001 había que hacer un ajuste fiscal del 0,8% del PBI para salvar la convertibilidad, con Ricardo López Murphy como ministro. La sociedad le dijo que no. No los izquierdistas o extremos, la sociedad. Con Mauricio Macri la sociedad no estaba lista. Con Milei es el único que conozco diciéndole al país que tenemos que reducir el Estado. Permeó a la sociedad, me convence de estar acá, y por eso va a ser un éxito".

Si bien dijo que no podía hablar mucho de la discusión económica, siendo su primer día oficial como viceministro, se refirió al principal objetivo que tiene el equipo económico, que es bajar la inflación.

"Es muy común que en procesos como el actual veamos todos los árboles y no veamos el bosque. Los economistas somos malos para predecir. La mantención de la política fiscal y monetaria del gobierno actual va a llevar a una caída muy fuerte en la inflación, y va a normalizarla. Si la política se mantiene, vamos a matar la inflación, aunque no sé exactamente cuándo".

Aunque no estuvo presente Caputo, sí lo hicieron los funcionarios de su mesa chica: Martín Vauthier y Felipe Núñez, directores del BICE, y Federico Furiase, director del Banco Central.

Optimismo empresario

Los primeros en hablar fueron Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y Javier Hernani, presidente de la FIAB y CEO de BME/SIX. Pese a la continuidad del cepo cambiario, algo que en el mercado les gustaría que no estuviera, Gabbi explicó que el sector está optimista: "Sentimos la responsabilidad de acompañar a un gobierno que dice 'señores, el Estado no puede gastar más porque no tiene dinero'. Por eso, cada día me siento más optimista".

En el sector tienen la expectativa de que el cepo se levante antes de las próximas elecciones, pero también consideran que, por las pocas reservas en el Banco Central, no está claro que estén dadas las condiciones. Además, Gabbi, durante sus palabras de apertura, agregó: "El progreso se genera con recursos que no se malgastan. Por eso estoy optimista, y acompañando a un gobierno que nos dice todos los días que no hay dinero y que no tenemos que gastar lo que no nos ingresa".