Los ministros cobrarán más que el Presidente: cómo quedaron los sueldos tras una suba del 90%

El presidente Javier Milei, mientras que delinea su agenda internacional, tiene pensado retomar visitas al interior del país este mes de enero, al igual que el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la negociación por las reformas con los gobernadores.

Por un lado, el funcionario realizará 10 viajes en total durante el primer mes del año para volver a llevar adelante las bilaterales con los mandatarios provinciales: la primera será Chubut, en donde se reunirá con el gobernador Ignacio Torres este miércoles 7 de enero .

“Busca llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral”, explicitaron desde su entorno. A su vez, otro plato fuerte que se discutirá en las sesiones extraordinarias de febrero será la ley de Glaciares, el código Penal y la Regla Fiscal, que quedó pendiente de diciembre.

En tanto, las primeras provincias confirmadas por el propio mandatario son Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Las caminatas de Milei por el interior comenzaron a ser más frecuentes durante la campaña electoral del 2025 para afianzar a los candidatos locales con la imagen del Presidente y el mandatario continuó haciendo territorio después de las elecciones en lo que denominó el “tour de la gratitud”.

Fuentes de La Libertad Avanza todavía no tienen precisiones sobre las fechas concretas, pero en la Casa Rosada confirmaron al Cronista que los viajes los están organizando para que comiencen este mes de enero. Uno de los viajes será antes de su visita a Davos, y el otro después de su regreso.

“Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio”, había evaluado Milei en una entrevista con A24 tiempo atrás, cuando adelantó que pensaba visitar dos provincias por mes. Aseguró, además, que consideraba llevar adelante reuniones de Gabinete en el interior. La idea es fomentar más actividades partidarias y también actos de gestión.

Las primeras provincias que eligió el Presidente son las que más visitó durante el año pasado. Para el caso de Córdoba, el jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornorni, estará a cargo del evento. Allí, el actual diputado Gonzalo Roca se impuso con el 42,35% de los votos y dejó atrás a Juan Schiaretti y Natalia De la Sota.

En tanto, en Buenos Aires el oficialismo atravesó una fuerte disputa por la elección local, en donde LLA perdió contra el kirchnerismo y remontó para la nacional, donde el entonces candidato Diego Santilli, tras el desplazamiento de José Luis Espert por sus vínculos con presuntos actores del narcotráfico, ganó con el 41,5% de los votos.

Más allá de la visita territorial, fuentes del partido adelantaron a este medio que el Presidente tiene en vistas otro recital de la Banda Presidencial . El último fue en el Movistar Arena, a días de la elección nacional, en el marco de la presentación del libro “La Construcción de un Milagro”.

Fuente: Presidencia Fuente: Presidencia

Según lo que sondearon en LLA durante los últimos meses, esta vez el concierto podría llevarse adelante en Mar del Plata , donde el la presidenta del partido, Karina Milei, y el armador bonaerense, Sebastián Pareja, también orquestaron distintos actos partidarios.

Este próximo evento aún no está saldado. Por un lado, uno de los integrantes de la banda consultados por El Cronista aclararon que el Presidente lo hará “cuando lo considere oportuno” y que el foco, por ahora, estará puesto en la agenda del Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Por otra parte, Milei respondió a un usuario de X que el próximo recital será cuando “la tasa de inflación arranque con cero...”, lo cual está previsto, según el propio Presidente, para este mes de agosto del 2026.

Cuando la tasa de inflación arranque con cero... — Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

“La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene u agosto, la inflación seguro va a empezar con cero ”, había declarado Javier Milei en una entrevista con LN+.

La banda compuesta por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch al frente de la batería; el senador Joaquín Benegas Lynch en la guitarra; y el biógrafo de Milei y periodista Marcelo Duclós, en el bajo; el abogado Fernando Mezzina en el teclado y una segunda guitarra con Hernán Scarfó. También acompañan en los coros la cantante de ópera Ana Tamagno y la diputada Lilia Lemoine.