De Vaca Muerta a la soja: Massa reclama dólares para estabilizar hasta las elecciones

El Gobierno espera que comience a funcionar el dólar diferencial para hidrocarburos en estos días y que las petroleras aporten hasta u$s 1200 millones al mercado oficial y al paralelo antes de las elecciones, mientras pelea con las cerealeras para que aumenten la liquidación del último remanente de soja disponible.

Con el dólar minero en la papelera de reciclaje y el dólar pyme como un incentivo -antes que un compromiso de liquidación anticipada- esas serán las dos fuentes de divisas comerciales con las que contará Sergio Massa para contener la brecha.

La estrategia del Gobierno para contener la tensión del dólar y el efecto en inflación

El dólar minero y la discusión por la renta del litio: del impuesto provincial al valor agregado

Las petroleras estudiaban la letra chica de la normativa que habilitó el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de hidrocarburos. Las operaciones comenzarían en los próximos días. PAE, Chevron, Vista y, en menor medida, Tecpetrol, tendrán dos semanas para canalizar a un mix de dólar oficial y contado con liqui las exportaciones que tenían programadas. YPF podrá canalizar a ese tipo de cambio los despachos de gas a Chile.

Para fuentes del sector privado, la previsión oficial de sumar u$s 1200 millones es "optimista" por la ventana de diez días para concretar las ventas, que pueden materializarse hasta el 30 de noviembre. Es probable que Pampa e YPF puedan aportar algo más mediante la prefinanciación de operaciones. De todos modos, el anticipo de exportaciones es riesgoso en medio de la incertidumbre electoral y cambiaria.

Las empresas esperaban que la Secretaría de Energía formalice los permisos de exportación, lo que ocurriría en breve. A partir de eso, buscarán acelerar pagos de sus clientes antes del 20 de octubre. No es algo que, para estas grandes compañías, signifique un problema. Aunque la apuesta a una devaluación todavía pesa en jugadores del exterior.

Roces con cerealeras

En ese escenario, se profundizaron las discusiones entre el Gobierno y las cerealeras, porque la liquidación de soja prácticamente se secó en la primera semana de octubre, a pesar de la extensión de la ventana exportadora.

La liquidación de soja se frenó en la primera semana de octubre, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Entre el lunes y el jueves, la agroindustria nucleada en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) liquidó un acumulado de u$s 120 millones en el MULC. En toda la semana previa, la liquidación del agro totalizó u$s 735 millones. Solo el viernes 29, con el cierre de la ventana exportadora que finalmente se prorrogó, había ingresado u$s 205 millones.

Las cerealeras dicen que la canilla se cierra. "En septiembre, los productores vendieron más de lo previsto y queda muy poca soja", dijeron en la industria aceitera. "Y los productores paralizaron las ventas, como cada vez que hay un movimiento brusco en el mercado cambiario", añadieron los exportadores. También mencionaron que la cercanía de las elecciones impulsa a los productores a retener lo que no vendieron.

Economía, sin embargo, reclama a las aceiteras que liquiden. "Ya se comercializaron 100.000 toneladas; Cargill y Viterra compraron, menos que en septiembre pero siguen comprando", indicaron en un despacho en el que le hacen marca personal a las cerealeras.

Nicolás Sesnich, analista de FyO, estimó que quedan unas 5 millones de toneladas de soja. Pero, aclaró, "como los alquileres se fijan en quintales de soja por hectárea, esas toneladas por vender son las que tiene el arrendatario para pagarle al arrendador cuando este lo disponga".

El especialista Javier Preciado Patiño estimó que quedan, comercializables, unas 3,6 millones de toneladas de soja. La Bolsa de Comercio de Rosario estiró ese número a 3,9 millones. "Hay una serie de factores que indican que no se venderá gran cosa. Hay un promedio de 90.000 toneladas diarias, por lo que terminaríamos el mes con un millón, como mucho. Pero con las elecciones, la volatilidad del dólar y la posibilidad de una devaluación después del 22, el productor va a estar medido, como se vio en los primeros días de la extensión del dólar soja 4", indicó.

Dólar "pyme" y "minero"

La ventana de "dólar pyme", que estaría operativa desde este lunes, es vista más como un alivio a un sector muy diverso y generador de empleo que como un maná de divisas. Si bien el Gobierno estimó que las pequeñas y medianas empresas exportan unos u$s 13.000 millones al año, no tienen espalda para adelantar operaciones. En la Secretaría de Desarrollo Productivo lo ven como un reclamo sectorial que impulsará exportaciones de autopartistas, químicos ý alimenticios, entre otros.

El "dólar minero", en tanto, parece pincharse definitivamente. Como contó El Cronista, las empresas no aseguraban un flujo de divisas de u$s 500 millones que buscaba el Gobierno para habilitarles un tipo de cambio diferencial. Las empresas sostienen que ya están endeudadas con sus casas matrices por el retraso en el pago de importaciones.