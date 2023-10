Sergio Massa oficializó el "dólar auto" y afina "dólar minero" para agregar oferta al CCL

El Gobierno publicó este mediodía en el Boletín Oficial la norma que incluye a las terminales automotrices en el dólar diferencial "Vaca Muerta", lo que les permitirá a las terminales liquidar el 25% de las divisas que generen sus exportaciones al "contado con liqui" (CCL). La medida, retroactiva a fines de septiembre, intenta incentivar el ingreso de dólares por vehículos ya exportados, pero todavía cobrados o no liquidados en el Mercado Único (MULC).

En paralelo, el Ejecutivo afinaba, la reglamentación del dólar diferencial para la minería, con una novedad: el litio quedaría afuera de la ventana exportadora y solo entrarán los grandes yacimientos de oro y plata. Estos aseguraban unos u$s 200 millones de los u$s 500 millones que buscaba el Gobierno para contener la brecha antes de las elecciones generales.

La minería, los autos, la pesca y las pymes tendrían así condiciones similares a las que ya rigen para la soja y los hidrocarburos. Aunque, quizás, las pymes accedan a plazos más largos de vigencia. Funcionarios de Economía buscaban, sobre todo entre grandes empresas, algún compromiso de adelanto de divisas que venía difícil.

Sector por sector

Mientras las petroleras aceleran para aprovechar la ventana de 10 días para ingresar dólares a precio diferencial -tienen tiempo hasta el viernes 20, pero deben informar las operaciones hasta el martes 17- el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anticipó, este lunes por la noche, una especie de generalización del beneficio, aunque sin mayores detalles.

Enviados de Massa mantienen conversaciones con distintos sectores para que adelanten exportaciones. El sector automotriz exporta entre u$s 650 millones y u$s 700 millones por mes, en promedio. Según interpretaron en el sector, Economía buscaba, sobre todo, agregar oferta al CCL, antes que sumar divisas adicionales.

Las empresas dijeron que no podían adelantar exportaciones, porque no cuentan con stock. Y las multinacionales son reticentes a prefinanciar con este nivel de incertidumbre. La medida retroactiva busca acelerar la liquidación de operaciones pendientes. Las empresas dicen que esto dependerá de los acuerdos comerciales de cada una con sus clientes.

Minería, a medias

Con la minería, el tira y afloje se extendió hasta el último minuto. Este lunes, fuentes oficiales que la semana pasada relataban la complejidad de la negociación daban por hecho el acuerdo. El martes al mediodía, los yacimientos litíferos quedaban afuera. Los tres proyectos exportadores del Norte (dos, operativos y el restante, a punto de hacerlo) podían asegurar u$s 300 millones. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) nunca estuvo convencida del acuerdo, que negociarían firmas con yacimientos en la Patagonia por afuera.

Yacimientos de oro y plata entrarán al "dólar minero".

El sector pesquero aguardaba detalles del anuncio de Massa del lunes. "Mañana a la mañana, cuando se levanten, van a leer en el Boletín Oficial la ampliación del programa de incentivo exportador para que puedan liquidar 25% por contado con liquidación, todas las empresas del sistema arancelario automotriz, del sistema arancelario minero, porque al mercado le contestamos con más mercado, pero con instituciones", dijo Massa este lunes, en la presentación del libro del embajador en Brasil Daniel Scioli, La nueva era de la diplomacia. También incluyó "al sector pesca" en el incentivo.

Este martes por la mañana, el Boletín Oficial incluyó la resolución de AFIP para encarecer el dólar ahorro y el dólar tarjeta, pero no el mejor tipo de cambio para exportadores. Una edición supletoria incorporó el "dólar auto", con la firma del secretario de Industrial, José de Mendiguren.

La pesca espera terminar 2023 con exportaciones por u$s 2000 millones. Hasta agosto, las ventas totalizaban u$s 1200 millones, por lo que quedarían algo menos de u$s 800 millones. "Estamos a la espera y, al menos a nosotros, no nos han pedido anticipar exportaciones", dijo un empresario del sector.

Los dólares diferenciales buscan engrosar las reservas del Banco Central y aumentar la oferta en el mercado paralelo, mientras que el Gobierno le reclama un mayor esfuerzo a las cerealeras. El lunes, a pesar de la vigencia del "dólar soja", el BCRA vendió u$s 70 millones en el MULC e intervino en las cotizaciones financieras.

La habitual dolarización preelectoral se recalentó por el escenario de escasez de reservas y la dolarización que impulsa el candidato Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza opinó contra la renovación de plazos fijos este lunes y le dio un nuevo empujón a las cotizaciones paralelas.