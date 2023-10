Se destraba el "dólar minero": la trastienda para sumar u$s 500 millones en el corto plazo

El Ministerio de Economía logró reflotar las negociaciones con las empresas por el "dólar minero" y el sector ingresará al Programa de Incremento Exportador (PIE) con un tipo de cambio diferencial similar al de la soja y los hidrocarburos. Las compañías entrarían unos u$s 500 millones durante octubre y el 25% podrán canalizarlo en el segmento de contado con liquidación.

Según fuentes oficiales que participaron en la negociación, las empresas acordaron anticipar exportaciones, algo que resistían enfáticamente porque, aducían, la deuda de las multinacionales con sus casas matrices es creciente, por el retraso en los pagos de importaciones de bienes y servicios.

El dólar minero y la discusión por la renta del litio: del impuesto provincial al valor agregado

De Vaca Muerta a la soja: Massa reclama dólares para estabilizar hasta las elecciones

El dólar diferencial regirá para las exportaciones de cloruro de litio, carbonato de litio, oro y plata. No alcanzará solo a las empresas con exportaciones en curso, sino también a las que estén próximas a iniciar su fase productiva, fundamentalmente en el litio, en el que los procesos para producir y exportar son más rápidos.

Litio, oro y plata

En el Gobierno estiman que el sector litífero -el más dinámico en cuanto a la cantidad de proyectos y crecimiento- aportará u$s 300 millones, entre exportaciones habituales y anticipos de operaciones futuras. Apuntan a Fénix (de Livent, en Catamarca), Olaroz (de Allkem, en Jujuy) y Exar (de Gangfeng y Lithium Americas, en Jujuy, que está por comenzar a exportar). Las minas de oro y plata ingresarían los u$s 200 millones restantes. El Ejecutivo negociaba con Veladero (Barrick, San Juan), Cerro Negro (Newmont, Santa Cruz) y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti, Santa Cruz).

La minería de litio aportaría u$s 300 millones hasta fin de octubre.

Las fuentes oficiales indicaron que el esquema permitiría sumar divisas hasta fin de mes, aunque no necesariamente antes de las elecciones presidenciales, como ocurre con el acuerdo alcanzado con el sector petrolero.

La Secretaría de Energía publicó este lunes en el Boletín Oficial la letra chica para que las compañías de hidrocarburos puedan anotar sus exportaciones hasta el próximo martes 17 e ingresar las divisas no más tarde que el viernes 20, aunque los despachos pueden hacerse durante noviembre.

Los u$s 500 millones que el Gobierno busca del sector minero se suman a los u$s 1200 millones del dólar "Vaca Muerta" que, en rigor, alcanza a todo el sector hidrocarburífero. También al dólar pyme, que involucraría, también a economías regionales. El Ejecutivo presiona también a las cerealeras para que aceleren la liquidación del remanente de soja que queda, aunque las empresas sostienen que los productores ya no quieren vender.

Massa lo dio por hecho

El domingo 8, en segundo debate de candidatos a presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio por hecho el "dólar minero". "Quiero ser claro respecto del programa de desarrollo exportador. Energía, minería y agro, al que ya empezamos a bajarle las retenciones, al maní y a la leche, vamos a seguir impulsándolos, porque son la consolidación de las reservas argentinas", dijo el candidato de Unión por la Patria.

Sergio Massa incluyó a la minería en el Programa de Incremento Exportador en el debate de este domingo.

Massa había adelantado negociaciones con las mineras a fines de septiembre, cuando anunció el dólar para hidrocarburos. En ese entonces, la secretaría de Minería, Fernanda Ávila, el jefe de Gabinete de Economía, Leonardo Madcur y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, ofrecían un esquema que permitiera a las empresas liquidar 25% a dólar MEP. Finalmente, sería al tipo de cambio del CCL, como con la soja, los combustibles fósiles y el "dólar pyme".

Es la tercera vez en la que el Gobierno contempla un dólar diferencial para la minería. Estuvo sobre la mesa a poco de asumir Massa como ministro, cuando el dólar soja 1 permitió una abultada liquidación de la oleaginosa que retenían los productores agropecuarios. En ese entonces, el cumplimiento de la meta de reservas desactivó el incentivo, costoso para el Estado. Economía sondeó a las empresas antes de las PASO, pero las compañías se negaron. Los funcionarios prometían, entonces, que no habría devaluación posterior a las primarias.

Eso, más las trabas para importar, complicaron las gestiones. También, la salida de dos grandes empresas de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Barrick y Newmont. Semanas atrás, CAEM publicó un comunicado en el que destacó un acuerdo para darle mayor fluidez a la importación de insumos, aunque continuó reclamando por la falta de divisas para importar servicios.