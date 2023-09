De travesía por territorio K, Bullrich apuesta al calor de la gente: "Basta de fotos con dirigentes"

" Gracias", "mandale un beso", "pedile que no se rinda", "claro que vamos a ganar" , son algunas de las frases que Patricia Bullrich soltó a la gente que se acercaba a su caravana por Morón e Ituzaingó, dos distritos de la primera sección electoral que están gobernados por el kirchnerismo, pero con candidatos muy competitivos y grandes chances de ganar la elección.

Una vecina le regaló un patito, otra le contaba que su mamá no había podido venir porque se cayó y le cuesta caminar, pero le pidió a su hija que se acercara a la candidata. Un hombre lloró al tocar a Patricia pidiéndole fuerza porque un hijo entró en la droga y aunque intenta, no puede salir.



Otro hombre que estaba al lado de aquel le remarcó: " Hace mucho que estamos luchando contra el narcotráfico, tenés que ayudarnos ". Una mujer, preocupada, le preguntó si "¿vamos a ganar?" Otra tenía un pato dibujado en una cartulina y logró hacer con ese dispositivo una vincha para el pelo que lucía orgullosa. No quería que nadie le arruine su obra y miraba la escena de lejos, mientras le pedía fotos a todos los "famosos" que descubría.

Así, entre cartitas, regalitos, pedidos y llantos transcurren los recorridos de Bullrich en su 'Patoneta' desde que arrancó hace diez días en La Matanza, para ir al interior de la provincia, luego a Chaco y otra vez al conurbano, donde estuvo ayer y volverá el jueves (a Quilmes y Avellaneda). Y de nuevo el viernes, cuando tiene previsto visitar Zárate para luego cruzar el puente y trasladarse a Paraná, Entre Ríos.



Cómo hace para dar discursos, contestar a cada vecino que logra llegar a su lado, atender a la prensa, empoderar a sus candidatos y llegar apurada a una entrevista por televisión es una incógnita. Y no parece molestarse ni se la ve cansada.



La secretaria la sigue; el chofer la espera; el jefe de prensa entra y sale cuando es necesario; la ex titular de la Oficina de Anticorrupción Laura Alonso y el eficiente Cristian Larsen (actual director de RTA por la oposición), dentro del vehículo, la siguen de sol a sombra.

Cuentan en la 'Patoneta' que Bullrich tardó un minuto en dar el "sí" a la idea que propuso Hernán Lombardi. Sucede que el actual diputado nacional fue clave en el diseño de la campaña que sacó a Mauricio Macri del shock de la derrota por 17 puntos en las PASO de 2019.

Las plazas del "Sí, se puede" llevan la impronta "lombardiana" en la organización. El resultado, ya se sabe, fue reducir la diferencia a un 7% ante el Frente de Todos.





Una caravana por territorio kirchnerista

Ayer la caravana arrancó en el barrio Carlos Gardel, en Morón. Llegó con el candidato a intendente Leandro Ugartemendía, quien acompañó la gestión de Ramiro Tagliaferro, como secretario de Planificación entre 2015-2019. Fue la primera vez que trabajó en política, y después siguió.

En el 2021 fue candidato a primer concejal de Juntos por el Cambio, cuando la coalición opositora ganó las elecciones. Hoy, con un intendente aliado del peronismo muy desgastado, espera repetir la hazaña.

En Castelar con la única candidata a presidente que se le plantó a los narcos, a las mafias, a Moyano y al kirchnerismo.



Somos cada día más. En octubre vamos a recuperar el orden en Morón y en todo el país, JUNTOS. pic.twitter.com/AKHA5tIxRJ — Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) September 19, 2023

De hecho, fue él quien sugirió la visita a la exvilla Carlos Gardel, hoy urbanizada. Sucede que allí el Ministerio de Seguridad en tiempos de Bullrich desplegó el programa "barrios seguros", que concluyó con "cero" homicidios.

En la actualidad, el programa sigue, "aunque muy disminuido" en el foco de la gestión y en cantidad de gendarmes, según las palabras del candidato. Hoy había seis gendarmes. Tres que se apostaron a la llegada de Patricia y le hicieron la venia.

Luego de recorrer Privé, la conocida empresa de cerraduras y candados, una pyme nacida en 1928 que da empleo a 400 trabajadores, casi todos de Ituazaingó, Patricia llegó con su "Patoneta" a la plaza San Martín, de Ituzaingó, junto a la estación de tren.

Ya había mucha gente, que llegó caminando de algún barrio cercano o en autos que dejaron alrededor de la plaza. En una esquina se instaló una sombrilla del candidato oficialista, Pablo Descalzo, hijo de Alberto Descalzo, que gobierna el distrito desde 1995. Apenas 28 años.

Sin embargo, el acto pudo desarrollarse sin ningún problema. Gastón Di Castelnuovo, el candidato de Juntos por el Cambio, fue el encargado de organizarlo, convencido de un triunfo en octubre. " Vamos a ganar Ituzaingó porque nuestra visión está centrada en el vecino, está basada en la demanda de la gente, y no en las cuestiones políticas ", dijo al hablar antes que Bullrich.

Ella, por su lado, se fue entrenando en un diálogo con sus votantes . "El que las hace", anuncia por el micrófono. "Las paga", contesta la gente . Es como un mantra, que la conecta de un modo especial, según el análisis de su equipo de comunicación. Por estos días sumó otro: "Es ahora" y le completan "para siempre".





La nueva estrategia de campaña de Bullrich

Es la nueva estrategia de Patricia. " Basta de fotos con dirigentes, basta de charlas con 20 vecinos, ahora a recorrer con la 'Patoneta', a flamear la bandera argentina, a realizar actos pequeños (entre 200 y 1500 personas) en donde se pueda. Vamos a ir calentando el ambiente hacia el final de la campaña, el 22 de octubre ", explicaron.



Si las encuestas le dan bien o mal no le preocupa, si no tiene el dinero suficiente para la campaña, tampoco. " ¿Cómo voy a creer en lo que dicen las encuestas si se equivocaron en las PASO de forma escandalosa? Y yo les digo a los militantes: miren, tenemos lo que tenemos, no necesitamos muchos recursos, no gasten en carteles, convenzan a la gente de que vuelvan a Juntos por el Cambio ", le dijo El Cronista.

Mientras tanto, alguien de su equipo mostraba un video que mandó Macri repartiendo folletos de Patricia en el centro de Córdoba. Incluso aseguran que " nos pidió que desmintiéramos que se haya reunido con Javier Milei, que no conoce a Karina tampoco, que no habló por teléfono con ninguno de los do s".

El nombre del candidato de La Libertad Avanza no podía estar ausente, tampoco en la 'Patoneta'.