"A fin de año...": la sorpresiva respuesta de De Pablo sobre el futuro de Caputo

El economista Juan Carlos de Pablo relativizó la reacción de los mercados tras los últimos anuncios del ministro Luis Caputo y puso la lupa sobre otros "motivos de preocupación" a los que, considera, tiene que prestar más atención el Gobierno.

Uno de los temas de la semana fue la reacción del mercado y la escalada del dólar blue luego de la conferencia de prensa de Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

Para De Pablo, uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei, el verdadero motivo detrás de los saltos que encendieron las alarmas solo lo conocen los expertos que operan en el mercado y no los analistas que hablan en los medios de comunicación.

"Yo estaba esperando que Caputo y Bausili dijeran exactamente lo que dijeron, si algunos se desilusionaron porque estaban esperando que anunciaran la eliminación del cepo o hablar del salto devaluatorio, allá ellos. Respecto a lo que pasó lunes y martes, hay que hablar con los expertos. Yo escucho muchas racionalizaciones sobre por qué han vendido títulos y ahí aparecen las explicaciones más diversas", indicó en una entrevista con El Destape.

"Una persona que está metida en el tema me dijo que quienes manejan carteras ya compraron el porcentaje que pueden comprar en Argentina en función de la calidad o falta de calidad que tenemos en deuda pública o privada. Moraleja, por más ganas que tengan, no pueden comprar. Entonces el mercado baja, no tengo más teoría que esa ", agregó.

"A fin de año...": dudas sobre el futuro de Caputo y otro elemento de preocupación

Durante la entrevista radial, De Pablo se mostró reacio a hacer análisis a mediano o largo plazo por considerar que la situación cambia constantemente.

"Mi imaginación llega hasta el viernes a la tarde, no tengo perspectivas a mediano plazo. Todo es completamente fluido. La previsibilidad es peor que la imprevisibilidad, pero los buzones son peor que la nada", explicó.

"Tenemos un Gobierno totalmente consciente de sus limitaciones. Están devaluando el dólar oficial al 2% sin tablita ni congelamiento, aunque eso la semana que viene puede cambiar. Pero también puede ser al revés. Hay gente que aparentemente no vende la soja hace seis meses porque está esperando un salto devaluatorio... bueno, están perdiendo mucha plata", apuntó.



De Pablo se refirió en los mismos términos al futuro de Caputo como ministro. "¿Si Caputo llega a fin de año? Nadie sabe qué va a pasar el fin de semana, para qué estar hablando de fin de año", respondió sobre qué pasará con el titular de Economía ante la llegada de Federico Sturzenegger y un posible estancamiento del plan.

En este sentido, el especialista se mostró en desacuerdo con la intención de reducir el porcentaje del Impuesto PAIS y remarcó lo que considera un "verdadero problema" para el oficialismo.