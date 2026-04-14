El GPS financiero sigue recalculando. En un contexto de estabilidad monetaria, con el consumo pisado y la expectativa centrada en verticales ligadas a la energía, el campo y la minería, las entidades financieras apuestan a los segmentos de crecimiento, pero también a la reactivación de la micro. Los CEOS de las entidades mejor rankeadas en el ya tradicional relevamiento de la revista APERTURA reflexionan sobre la potencialidad del mercado financiero local, con el crédito como la gran zanahoria del sistema y la morosidad, el estancamiento del consumo y las regulaciones como sus principales amenazas. En ese contexto, la tecnología, la apuesta por las microfinanzas y la frontera cada vez más difusa entre los ecosistemas Fintech y bancario parecen ser el norte para ganar clientes y avanzar en una Argentina en la que los caminos nunca son del todo rectos y siempre tienen baches. El 93% de los clientes de Galicia usan canales digitales para operar. Ante ese escenario, el banco este año invertirá u$s 340 millones en tecnología, más de la mitad destinada a nuevos desarrollos. “Continuaremos avanzando en nuestro objetivo de convertirnos en la plataforma financiera más elegida por las personas y las empresas, facilitando sus finanzas a través de soluciones simples, confiables y disponibles en cualquier momento”, afirma Diego Rivas, CEO de Galicia, el banco mejor posicionado en el Ranking de las 100 mejores empresas en imagen y que este año subió tres puestos. En ese marco apuestan a fortalecer su propuesta de finanzas embebidas, expandiendo capacidades de cobros, pagos, préstamos e inversiones. “A la vez, seguiremos evolucionando nuestro modelo de atención 7x24, incorporando inteligencia artificial generativa para brindar experiencias más personalizadas, eficientes y seguras”, agrega el CEO. En el segmento de empresas, apuntan a las verticales de energía y minería, automotriz y consumo masivo. También quieren ampliar su inserción entre las Pymes, un segmento en el que concentran un tercio del mercado. “El contexto macroeconómico presenta desafíos, pero también oportunidades para instituciones que puedan mantenerse ágiles y con visión de largo plazo. Lo que vimos recientemente en Argentina Week reforzó esa perspectiva: el alto nivel de interés que generó en los inversores internacionales la presencia conjunta del Gobierno, gobernadores de distintos signos políticos y empresarios mostró una imagen de país más coordinado, integrado y orientado hacia el desarrollo”, destaca Rivas. El CEO de Galicia coincide en que el próximo año puede ser uno de consolidación, con mayor estabilidad y condiciones más favorables para el crédito, la inversión y el crecimiento del sector privado. “Nuestro objetivo es acompañar esa recuperación con un rol activo: impulsar el financiamiento productivo, ampliar el acceso a servicios financieros y continuar invirtiendo para fortalecer nuestra propuesta digital”, asegura. Rivas también señala a la morosidad como uno de los péndulos del sistema: “Durante 2025 vimos un deterioro de la morosidad en todo el sistema financiero, particularmente en el crédito al consumo. Es un fenómeno que se explica por la suba de las tasas reales, la lenta recuperación del poder adquisitivo y un crecimiento que no fue uniforme para todos los sectores. Por eso estamos trabajando activamente en la contención, con medidas preventivas en el origen, una gestión más temprana de la premora y alternativas de refinanciación que ayuden a nuestros clientes a atravesar este contexto”. Insiste en las potencialidades de la industria financiera argentina. “Las oportunidades son claras: mayor inclusión financiera, crecimiento del crédito productivo, digitalización de los servicios y acompañamiento a personas y empresas en sus proyectos de largo plazo. En los últimos dos años, la cantidad de inversores interesados en Grupo Galicia se multiplicó por cinco. Esto representa una oportunidad, no solo para Galicia, sino para toda la Argentina”. “Este año la IA Generativa y Agéntica será nuestra gran aliada para ganar productividad interna y profundizar en eso que mejor sabemos hacer: estar cerca. La integramos en nuestro nuevo Centro de Ayuda para que, no sólo resuelva, sino que además interprete la intención y el momento de cada usuario. Queremos que unidades como Turismo y NX Media se orquesten para que Naranja X sea el puente que simplifique la vida de nuestros +9.5 millones de clientes”, define Pablo Caputto, CEO de Naranja X. El objetivo de la Fintech del Grupo Galicia para este año es consolidar un ecosistema de soluciones financieras integral “que demuestre que la tecnología, cuando tiene propósito, es la herramienta más humana de la industria. Nuestra hoja de ruta combina una mirada federal -fortaleciendo nuestra presencia en puntos clave de Argentina- con soluciones digitales que resuelven fricciones reales de familias y microemprendedores”, afirma su CEO. Apuntan al ahorro. “Tras el lanzamiento de Frascos Fijos, seguiremos habilitando decisiones financieras que den previsibilidad a las familias en plazos de hasta 180 días. Además, estamos integrando servicios no financieros que aportan alivio cotidiano, como nuestro Seguro de Hogar para Inquilinos junto a Galicia Seguros, eliminando barreras burocráticas en el mercado inmobiliario”, agrega Caputto. El CEO asegura que el diferencial de la compañía es conocer la gestión financiera en las casas de Argentina. “En un entorno que tiende a la estabilidad, nuestro foco será evitar la ‘comoditización’ de los servicios financieros, tocando la fibra emocional de las personas y devolviéndoles el control sobre su futuro”, dice. Caputto asegura que la industria financiera está en plena etapa de maduración. “La digitalización ya es el estándar y la verdadera batalla se libra en el terreno de la reputación y la relevancia cotidiana. La gran oportunidad reside en transformar servicios transaccionales en un acompañamiento financiero real, utilizando datos para estar presentes en el momento justo en que alguien decide cuidar hoy lo que quiere lograr mañana”, indica. Sin embargo, advierte que el sector enfrenta desafíos estructurales. “El primero es superar el gap de complejidad. El usuario aún percibe los ecosistemas digitales como algo ajeno o difícil; el reto es reducir esa carga mental con interfaces simples. El segundo aspecto tiene que ver con la seguridad y la confianza. En un mercado atomizado y dada la velocidad que evoluciona la tecnología, la ciberseguridad y la lucha contra el fraude son los pilares que garantizan la sostenibilidad del sistema. Y por último, pero no menos importante, una inclusión real, donde el desafío es entregar valor más allá del crédito, impulsando la educación financiera para que más personas salgan del modo supervivencia”. A principios de marzo Ualá anunció el cierre de una ronda de financiamiento por 195 millones de dólares liderada por Allianz X, con la participación de inversores nuevos y existentes. “Con esta inversión alcanzamos una valuación de 3,2 mil millones de dólares, lo que refleja la confianza en nuestra estrategia de crecimiento y en la escala que viene tomando el ecosistema”, resume Pablo Quirno, Country Manager de Ualá Argentina. Uno de los focos de la fintech es seguir ampliando su propuesta de servicios financieros. “En ese camino lanzamos, también junto a Allianz, nuestra vertical de seguros, con coberturas de Vida y Accidentes Personales. En poco más de un mes ya procesamos unas 300.000 pólizas, en un país en el que menos del 5% de la población tiene seguro de vida. La oportunidad es enorme: hoy ofrecemos coberturas desde $3.000 por mes, que se contratan de forma simple y digital desde la app”. Al mismo tiempo, siguen fortaleciendo su ecosistema de ahorro e inversión. “Hoy más de 3,5 millones de personas ya invirtieron a través de Ualá y, en 2025, la propuesta se consolidó como una de las más competitivas del sector, considerando tanto bancos como fintechs. Entre las alternativas disponibles, se destacan un fondo 24/7 que alcanzó un rendimiento anual del 36,2%, posicionándose en el Top 1 de la categoría FCI Money Market; un fondo de inversión en dólares con rendimientos cercanos al 6% —que ese mismo período llegó a registrar 11,9% anual—; y una cuenta remunerada que hoy puede llegar hasta 29% TNA. Además, varios de los fondos disponibles en la app se ubicaron entre los de mejor desempeño del país, con tres de ellos dentro del top de sus categorías en Argentina”, destaca Quirno. El Country Manager de Ualá es optimista con el potencial de crecimiento del sector en los próximos años. “Hoy operamos como banco en Argentina y México y como compañía de financiamiento en Colombia, con una propuesta que combina la agilidad de una empresa tecnológica con la solidez de una operación bancaria. Empezamos el año con un impulso muy fuerte y con mucha confianza en el rumbo. En ese contexto, nuestro foco para 2026 es seguir ampliando el ecosistema de productos y profundizar aquellos que muestran mayor demanda, especialmente en crédito, inversión y protección financiera”, afirma. Quirno destaca el potencial del mercado financiero local, pero también advierte sus desajustes. “Confiamos que este año el sistema financiero superará la volatilidad de las tasas registrada el año pasado, y recuperará un rumbo de mayor estabilidad macroeconómica, lo que genera más oportunidades, inversión, crecimiento y empleo. Asimismo, es fundamental trabajar en la formalización en la economía de Argentina y la reducción de los costos que pesan sobre los créditos, a partir de impuestos como IVA, Ingresos Brutos y hasta Sellos, que encarecen el acceso a financiamiento”. En ese panorama, el crédito es la vara que el sistema tiene que subir. “Hoy tenemos un nivel de penetración crediticia que está en un tercio de lo que tiene Brasil o de lo que tiene México, un escenario que debemos revertir porque el financiamiento es sumamente necesario para el desarrollo del país”, explica. El futuro viene de la mano de las openfinances. “Tenemos muy clara la misión de llevar los servicios financieros al siglo XXI, no sólo desde el punto de vista de la innovación y los cambios tecnológicos. Creemos que es sustancial el desarrollo de openfinance, lo que permitiría contar con reglas claras, instituciones sólidas y un ecosistema equitativo. Hay una oportunidad única de liderar este cambio a nivel regional desde Argentina”. “Estamos viviendo una transformación muy fuerte en la forma en que las personas se vinculan con el dinero. Cada vez hay más digitalización y menos uso de efectivo. Eso nos obliga a adaptarnos y a invertir para ofrecer experiencias simples y seguras”, afirma Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina. El banco una inversión prevista para este año en US$ 230 millones para mejorar la experiencia digital de sus clientes. “No se trata solo de tecnología, sino de cómo queremos vincularnos con las personas: menos fricciones, más habitualidad, más simpleza en el día a día”, agrega Butti. El objetivo está marcado por un cambio en el consumo bancario: de acuerdo a los números que manejan, más del 90% de las transacciones que se realizan a través de la entidad ya son digitales y más de 5,4 millones de clientes interactúan a través del ecosistema digital. “Nuestro desafío es que esa experiencia sea cada vez más intuitiva, personalizada y ágil, combinando inteligencia artificial con asesoramiento humano cuando realmente agrega valor”, destaca Butti. En términos de negocio, apuntan al crédito en un 2026 que pronostican como un año de consolidación. “La economía está transitando una etapa de mayor orden y eso permite mirar el mediano plazo con más claridad. El sistema financiero argentino hoy está sólido y preparado para crecer”, dice. En ese contexto, el desafío no es de estabilidad, sino de escala. “Con un crédito equivalente al 14% del PBI todavía tenemos mucho espacio para expandirnos si se sostienen tres condiciones: estabilidad macro, baja gradual de tasas reales y recuperación del ingreso disponible. Además, vemos un contexto particularmente virtuoso: una buena cosecha agropecuaria, excelentes perspectivas en energía y minería, y proyectos de infraestructura que pueden atraer financiamiento de largo plazo. Ese flujo de inversión genera más dólares, más actividad y mayor demanda de crédito”, asegura. El CEO advierte que hay una serie de distorsiones estructurales que encarecen el crédito. “En muchas jurisdicciones las tasas municipales, como la Tasa de Seguridad e Higiene, representan una carga significativa sobre la actividad financiera sin una relación directa con el servicio prestado. Esa presión termina trasladándose al costo del financiamiento para personas y empresas y, en algunos casos, dificulta sostener presencia física en determinadas localidades”, explica y pone de ejemplo la relocalización de la sucursal de La Tablada, Prov. de Bs. As. donde tuvimos que relocalizar una sucursal a un distrito cercano donde la TSH es 12 veces menor). Una revisión y armonización de estos tributos contribuiría directamente a ampliar el crédito formal y mejorar la inclusión financiera. Entre las preocupaciones, Butti señala a la morosidad, hoy de 8,1% en la entidad. “Es un nivel más alto que el de los últimos años, partiendo de niveles muy bajos, pero entendemos que responde a un proceso de transición macroeconómica. Esperamos que estos ratios elevados sean transitorios y que vayan bajando a lo largo del año, a medida que se normaliza la política monetaria y mejora el nivel de actividad”, indica. Banco Macro apuesta a la expansión. “Este año anunciamos nuestra estrategia 2030, que es ambiciosa. Además, en el mes de enero comunicamos la adquisición del 50% de Personal Pay y la semana pasada informamos la compra de Banco Sáenz. Esto demuestra que seguimos creciendo y apostando fuerte por la Argentina. El propósito del banco es ser el banco líder para una Argentina grande”, afirma su CEO, Juan Parma. “La principal oportunidad para el sector y Banco Macro en particular reside claramente en el sector primario. La cartera de proyectos suma casi 70.000 millones de dólares, de los cuales de u$s 25.000 a 30.000 millones ya están aprobados”, dice Parma desde Nueva York adonde viajó para asistir junto al presidente de la entidad, Jorge Brito, a la celebración de las dos décadas de cotización en el NYSE, el principal mercado bursátil de Wall Street. Y donde ambos, junto a la primera plana del banco fueron parte del tradicional toque de campana de la bolsa neoyorquina. “Estas iniciativas –continúa Parma- requieren financiamiento, y lo que estamos viendo al hablar con clientes es financiamiento en dólares para equiparar los requerimientos de CapEx y flujos de caja en períodos que van de tres a siete años. La brecha se concentra en hipotecas e inmuebles. Si tomamos el caso de hipotecas, la brecha es de veinte veces. Las hipotecas sobre PIB en Argentina son menos del uno por ciento, y el promedio de la región supera el diez por ciento”. La industria financiera es parte fundamental del crecimiento de la economía. “Si creemos en el futuro de Argentina, debemos confiar en el futuro del sistema financiero que respalda ese crecimiento. Porque tenemos el sistema más capitalizado de la región”, advierte Parma. “Estamos convencidos de que el futuro de los pagos será colaborativo. La evolución de los pagos digitales es una historia de adaptación, educación y progreso compartido hacia un ecosistema más conveniente y seguro. A medida que los clientes demandan mayor libertad de elección, confiabilidad y experiencias cada vez más fluidas, las instituciones tradicionales y las fintech deberán convivir y complementarse”, sostiene Manuel Cascante, country manager de American Express Argentina. La compañía apuesta a crecer dentro de ese ecosistema. “Nuestro foco está puesto en acelerar un crecimiento sostenible, fortaleciendo la presencia de American Express y robusteciendo nuestra propuesta de valor. Estamos profundizando nuestro liderazgo en el segmento premium de individuos y empresas, ofreciendo productos y servicios diseñados en torno a los gustos e intereses de nuestros socios, desde viajes y gastronomía hasta estilo de vida”, anticipa Cascante. Ese crecimiento se apalanca en la presencia multinacional de la firma: “Seguimos ampliando nuestra red global para que nuestros socios puedan usar sus tarjetas American Express con confianza donde viven, trabajan y viajan, fortaleciendo aún más la relevancia de nuestra membresía tanto para los clientes como para los comercios”, agrega el CEO. Cascante afirma que la industria financiera local está evolucionando rápidamente en un entorno cada vez más competitivo y dinámico. “Esto genera oportunidades relevantes, en la medida en que anticipamos las necesidades de los clientes y respondemos con propuestas de valor diferenciales y de alto nivel, respaldadas por nuestra escala, confianza e innovación. Nuestro foco es seguir innovando mientras respaldamos a nuestros socios, asegurando que cada interacción refuerza el valor único de nuestra membresía”. <AP>